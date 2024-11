Bettwanzen-Alarm Warum man wegen Bettwanzen nicht in Panik geraten muss

Bettwanzen-Alarm! In Frankreich haben die kleinen Stinke-Parasiten die Regierung beschäftigt. Ein Forscher aus Münster machte einen Aufruf und der zuständige Verband hat eine abgeklärte Einschätzung. Wir sagen Ihnen, was sie alles über Bettwanzen wissen müssen und warum sie nicht in Hysterie verfallen sollten.