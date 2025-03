Als Mosaik mit feinen Steinen zeigt sich dieses Wochenende. Hier sind unsere Tipps.

Avantasia in der Schleyerhalle

Eintauchen in die ganz große Rock-Klangwelt? Das macht ein Projekt des in Fulda geborenen und bis heute dort in der Nähe lebenden Metal-Sängers, Komponisten und Produzenten Tobias Sammet möglich. Für Avantasia holt er sich eine All-Star-Band auf die Bühne. Mit riesigem Erfolg. An diesem Freitag, 28. März, ist Sammet mit Avantasia in der Stuttgarter Schleyerhalle zu Gast. Im Gepäck: die Musik des nun bereits zehnten Avantasia-Albums „Here be Dragons“.

Avantasia bringt am 28. März große Gesten in die Schleyerhalle Foto: Avantasia/Avantasia

Stuttgart feiert das Theaterhaus

Stuttgart ohne Brezeln? Undenkbar! Stuttgart ohne Staffeln? Langweilig. Stuttgart ohne Theaterhaus? Ein Schreckgespenst, das man am besten mit einer ordentlichen Feier zum 40. Geburtstag vertreibt. Das Theaterhaus kommt ins Schwabenalter – hierfür darf das Publikum an diesem Samstag von 19 Uhr an heiter und zukunftsmutig über den roten Teppich flanieren. Tierschau-Star Michael Gaedt ist dabei, Theaterhaus-Tanzchef Eric Gauthier natürlich – und Stuttgarts OB Frank Nopper wird ebenso lobende Worte finden wie Petra Olschowski, Baden-Württembergs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Das Blühende Leben im Club Cann

Das Konzert von Dendemann im Wizemann an diesem Samstag ist ausverkauft. Auch für den Abend mit Rapper Döll an diesem Freitag, 28. März, in der Schräglage gibt es keine Karten mehr. Und wie sieht es bei den guten Geschichten mit guter Musik von Hiss am Freitag in der Rosenau aus? Ebenfalls keine Tickets mehr. Was sagt uns das? Stuttgart feiert die Vielfalt – und bleibt ein gutes Pflaster für gute musikalische Typen. Wer schnell ist, kommt so vielleicht noch zum Konzert von Das Blühende Leben im Club Cann (Kegelenstraße 21). Beginn an diesem Samstag, 29. März, ist um 20 Uhr.

Vorhang auf für den Wochenmarkt

Stuttgart hat es gut. Stuttgart hat an Samstagen wunderbare Wochenmärkte – auf dem Marktplatz und Schillerplatz ebenso wie im Herzen von Bad Cannstatt oder in vielen anderen Stadtteilen. Alle haben eine ganz eigene Atmosphäre. Und mitunter bleiben – wie am Bismarckplatz im Westen – Groß und Klein weit über den bloßen Einkauf hinaus vor Ort. Der Markt als Treff, umgeben von Cafés und Restaurants – man könnte es nicht besser erfinden.

Bieten Vielfalt: Wochenmärkte in Stuttgart Foto: Wochenmärkte

„Traumfresserchen“ im Tredeschin

Kinder schrecken schon mal hoch in der Nacht. Auch ohne bösen Traum. Aber natürlich ist es dennoch gut, für den Fall der Fälle Hilfe zu haben. Ein Traumfresserchen etwa, wie es die Königstochter leider selbst verjagt hat. Was nun? Das erfährt, wer zwischen vier und zehn Jahren alt ist und an diesem Samstag oder Sonntag (jeweils um 15 Uhr) das Theater Tredeschin (Haußmannstraße 134c) besucht. Michael Kunze und sein Ensemble laden ein zu „Das Traumfresserchen“.

Schauspielspitze in der Liederhalle

Absolute Spitzenschauspielkunst zum Wochenendausklang? Das bieten Devid Striesow, Meret Becker, Claudia Michelsen, Ronald Zehrfeld, Matthias Koeberlin und Thomas Loibl mit dem Stück „Die Unmöglichen“ an diesem Sonntag um 18 Uhr in der Liederhalle Stuttgart. Hier lohnt sich die Jagd nach Restkarten unbedingt.