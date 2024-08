Abtauchen und mehr erfahren: In Stuttgart geht dies. Und wir haben noch mehr Tipps.

Klezmer im Berger Festzelt

Passt das alles – Balkan-Folklore, Klezmer, Flamenco, Tango, Blues und Musette – wirklich zusammen? Und wie? Das Absinto Orkestra erklärt es mit viel Spielfreude an diesem Freitag am ersten Abend des dreitägigen Laboratorium-Festivals auf dem Berger Festplatz. Beginn ist um 20 Uhr. Wie stets beim Lab-Festival ist der Eintritt frei – und los geht es an diesem Freitag um 18 Uhr mit einer Entdeckung: der Formation Baba Yaga.

Auf die Blaue!

Endlich wieder richtigen Fußball? Gibt es an diesem Samstag um 14 Uhr im Gazi-Stadion auf der Waldau. Die Stuttgarter Kickers wollen im Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf ihre Ansprüche in der Regionalliga Südwest untermauern. Das neu formierte Team unter Regie von Trainer Marco Wildersinn will den guten Start in die neue Saison fortsetzen – da hilft ein gut gefülltes Stadion in jedem Fall.

Schönheit im Untergrund

Stuttgart mal so richtig auf den Grund gehen? Kann man seit Donnerstagabend beim Festival Interventionen. Künstlerinnen und Künstler der Freien Tanz- und Theaterszene erwecken die denkmalgeschützten, unterirdischen Hallen des Historischen Wasserspeichers im Stuttgarter Osten (Daniel-Stocker-Weg 15, Haltestelle Urachstraße der Buslinie 42) durch Installationen, Klang und Performances neu. Abtauchen und die Verwandlung des Raums erleben – das geht an diesem Freitag und Samstag um 19.30 Uhr, um 20 Uhr und um 20.30 Uhr, an diesem Sonntag um 18 Uhr, um 18.30 Uhr und um 19 Uhr. Spannend wird es immer – garantiert.

Der Kasper jagt das Schlossgespenst

Kann man „Sonne, Mond und Sterne“ nur zum Einschlafen singen? In Eliszi’s Jahrmarktstheater im Höhenpark Killesberg gibt es hierzu noch eine andere Idee. Zu überprüfen an diesem Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr beim Puppentheater-Stück „Das Schlossgespenst“. Vor ebendiesem fürchtet sich die Prinzessin – doch ein Kasper weiß Rat. Jedoch – ohne Hilfe der großen und kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer ab vier Jahren kommt auch ein Kasper nicht weit. Und so wird das Puppentheater immer wieder zum Mitmachtheater.

Kubus-Finale im Kunstmuseum

Auch die Großen wollen mitmachen? Kein Problem. Noch bis einschließlich diesen Sonntag kann man entscheiden, welcher der drei Beiträge zur Schau des diesjährigen Sparda Kunstpreises Kubus den mit 5000 Euro dotierten Publikumspreis erhalten soll. Den mit 20000 Euro ausgewiesenen Sparda Kunstpreis Kubus 2024 hatte eine Fachjury an den Stuttgarter Zeichner Thomas Müller vergeben. Auch beim Publikumspreis kann man sich für Müller entscheiden – oder für Gabriela Oberkofler oder Jürgen Palmtag.

Kino-Fieber unter dem Stern

Man muss schon auf den Sonntagabend warten, um sich noch Tickets für das Open-Air-Kino am Mercedes-Benz Museum zu sichern. Auch dann aber lohnt sich der Weg: Zu sehen ist um 21 Uhr David Leitchs Film „Fall Guy“ mit Ryan Gossling und Emily Blunt. Drama? Komödie? Festlegen kann man sich da nicht – wie sollte es zum Finale eines neuerlich großartigen Stuttgart-Wochenendes auch anders sein.