Das ist los am Wochenende in Leonberg

Weil der Städter Strandsommer, „Sommer im Städtle“ in Rutesheim, Kinder- und Jugendtage in Leonberg und noch viel, viel mehr. In Leonberg und Umgebung hat man am Wochenende die Qual der Wahl.

Marius Venturini 11.07.2024 - 08:01 Uhr

Der Sommer ist da, das Wetter ist. . . so naja, soll in Richtung Wochenende aber ganz okay werden, zumindest am Samstag. Möglichkeiten für Unternehmungen aller Art gibt es also zuhauf. Widmen wir uns somit diesem kleinen, dafür umso launigeren Blick aufs Wochenende.