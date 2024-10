Flanieren auf dem Art Walk? Tanzen mit Lexer? Jubeln mit Allianz Volley? Stuttgart zeigt sich in Angebotslaune.

Art Walk auf der Tübinger Straße

Das „Superblog“ genannte Desaster Augustenstraße kann die Freude an gut gemachter Verkehrsberuhigung in Stuttgart nicht trüben. Schon gar nicht in der und an der Tübinger Straße. An diesem Samstag, 2. November, kann man sich beim Flanieren, Schauen und Staunen besonders gut fühlen, wandelt man doch auf dem nun bereits 11. Art Walk Stuttgart. (Foto)Kunst gibt es dabei vor allem in der Kirche St. Maria, Lebensfreude dafür auf der ganzen Strecke. Führungen vertiefen den Art Walk – um 15 Uhr und um 18 Uhr, Start ist jeweils an der Dinkelacker Brauereigaststätte (Tübinger Straße 46).

Für „Made in Stuggi“ nach Fellbach

Gleich zwei Auswärtsspiele sind für dieses Stuttgarter Wochenende unerlässlich. Zum einen die Messe „Made in Stuggi“ an diesem Samstag (12 bis 19 Uhr) und Sonntag, 3. November (11 bis 18 Uhr), in der Alten Kelter in Fellbach – mit allen Dingen, die das Leben schöner machen. Zum anderen der Auftritt von Philip Boa, ewiger dunkler Lord der deutschen Musikszene, im Scala in Ludwigsburg an diesem Samstag, 2. November. Um 20 Uhr will Boa, mit seinem Vodoo Club eigentlich Tour-Stammgast im LKA Longhorn, auf die Bühne gehen.

Zum Vormerken: Joe Bauers Salon

Das Gestern bedenkend heute schon an morgen zu denken – das macht der Autor Joe Bauer auf ganz eigene Weise. Sein Flaneursalon hat sich zu einem Schutzraum künstlerischen und menschlichen Miteinanders entwickelt. Ein guter Grund, sich an diesem Samstag bereits auf Joe Bauers nächsten Flaneursalon und das neue Buch „Einstein am Stuttgartstrand“ zu freuen – am kommenden Montag, 4. November (20 Uhr), in der Rosenau (Rotebühlstraße 109). Mit dabei sind Eva Leticia Padilla, Dany Labana Martínez, Stefan Hiss, Toba Borke und Julian Feuchter sowie Jess Jochimsen.

Lexer im Kowalski

Eine Nacht der großen Klänge und der großen Gefühle lockt an diesem Samstag ins Kowalski (Kriegsbergstraße 28): Lexer nimmt die Fans der elektronischen Musik mit auf eine seiner großen Erzählungen über Offenheit, Miteinander und Tanzfreude. Es geht spät los und erst früh am Morgen zu Ende – eine typische Samstagnacht in Stuttgart also. Zuvor an den Reglern: Chamelio 3000, Kennedy und Lo Lee.

Schlauer Deutschrap von Apsilon

HipHop und Rap müssen keineswegs laut sein, um gut zu sein. Noch weniger, um sehr gut zu sein. Der Berliner Apsilon beweist, wie schlau Musik gemacht werden kann, wie berührend Geschichten über Menschen aus unterschiedlichsten Ländern in Deutschland sein können. An diesem Samstag gastiert Apsilon im Wizemann (Quellenstraße 7) – und bringt hoffentlich auch sein feines „Baba“ mit. Beginn: 20 Uhr.

Mit Halloween-Deal zum Volleyball

In der Volleyball-Bundesliga will Allianz MTV Stuttgart an der Spitze bleiben – und bietet zum Spiel an diesem Samstag gegen Dresden um 17.15 Uhr in der Scharrrena einen „Halloween Deal“ an. Den Stehplatz gibt es „zu schaurigen 7,77 Euro pro Person“ (gültig ab 2 Personen). Wer noch nie dabei war – ein Allianz-Heimspiel ist einfach unvergesslich!