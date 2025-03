Mancher mag traurig sein, dass die fünfte Jahreszeit mit ausgelassenem Frohsinn vorüber ist. Dafür ist eine Jahreszeit fühl-, sicht- und riechbar am Start: Die Temperaturen legen zu, die Natur zeigt Ansätze neuer Farbenpracht – der Frühling kommt.

Farben und Gerüche gibt es geballt am Samstag auch auf Leonbergs Festplatz in der Steinstraße. Ein Bummel über den Wochenmarkt zeigt von 7 bis 11.30 Uhr das regionale Spektrum an Obst und Gemüse, es gibt Backwaren, Fleisch, Geflügel, Käse und Feinkost – und Blumensträuße, die viel Farbe in die heimische Stube bringen.

Nicht immer farbig war das Leben in früheren Zeiten, woran aus Anlass des Weltfrauentages erinnert wird. Wie lebte es sich in Leonberg nach dem Dreißigjährigen Krieg und in den späteren Jahrhunderten? Bei einer Führung am Sonntag, 9. März, von 14.30 Uhr an (Treffpunkt Brunnen auf dem Marktplatz) mit Sieglinde Rehm geht es um damalige Verhältnisse und Lebensbedingungen sowie einzelne Frauenschicksale bis ins 19. Jahrhundert. Der Spaziergang durch die Altstadt endet mit weiteren Geschichten und Bildern bei einem Kaffeeplausch im Stadtcafé Trölsch. Tickets für 16 Euro gibt es im i-Punkt, inklusive ist im Café ein Heißgetränk und ein Stück Kuchen.

Auch in Korntal wird aus Anlass des Frauentags Kaffee kredenzt. Im Weltladen, Johannes-Daur-Straße 8, wird am Samstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr „Café Feminista“ aus Nicaragua ausgeschenkt, dessen Bohnen unter der Regie von Frauen angebaut und weiterverarbeitet werden. Passendes Motto: „Kaffeegenuss für Frauenpower“.

Es folgt ein harter Übergang zu Power, die mutmaßlich vor allem Männer und Jungs ansprechen dürfte: Auch Monstertrucks beherrschen am Sonntag den Parkplatz des E-Centers in Weil der Stadt in der Hermann-Schnaufer-Straße 7. Ob so eine „Stunt und Actionshow“ noch zeitgemäß ist? In den rund 90 Minuten von 14 Uhr an dürfte die optische und akustische Kulisse von dieser Frage erfolgreich ablenken. „Filmreife Stunts“ mit verschiedensten Fahrzeugen werden versprochen, Autoüberschläge, Feuerstunts und eine Fahrt auf zwei Rädern. Und dann mutieren Monstertrucks aus den USA zur mobilen Schrottpresse. Das eigene Auto besser mit großem Abstand parken! Karten (Erwachsene: 15 Euro) gibt’s vor Ort.

Technik der ruhigen Art wird in Rutesheim geboten. „Digital Fusion Art“ nennt Dominik Stelzner seine Kunst. Er verbindet Grafikdesign, digitale Kunst und abstrakte Malerei. Auch Künstliche Intelligenz reizt ihn, um neue kreative Prozesse zu erforschen und visuell Spannendes zu kreieren. Eröffnung der Schau ist am Sonntag um 11.15 Uhr im Bürgersaal der Christian-Wagner Bücherei, Pforzheimer Straße 1. Mit seinen Arbeiten möchte Stelzner bis 5. April auch zum Nachdenken anregen, indem er eine Brücke zwischen der Ästhetik des Digitalen und der emotionalen Tiefe der Malerei schlägt.