Hell und farbig – es kann nicht schaden bei dem tristen Wetter. Unter dem Motto „Klangfarben“ steht das Jahreskonzert des Musikvereins Lyra am Samstagabend in der Stadthalle Leonberg. Beginn ist um 19.30 Uhr, die Musikerinnen und Musiker kündigen ein „breites Spektrum aus der unterhaltenden und sinfonischen Blasmusik“ an. Der Eintritt beträgt 14 Euro, ermäßigt 9 Euro.

Christian Wagner – oder doch lieber 90er-Hits?

Am Sonntag lesen Annemarie Klemm und Janis Hanenberg vom Studiengang Sprechkunst aus dem Gedichtband „Späte Garben“ mit Werken Christian Wagners. Termin: 11.15 Uhr im Christian-Wagner-Haus in Leonberg-Warmbronn. Der Eintritt ist frei, die Christian-Wagner-Gesellschaft freut sich allerdings über Spenden.

„Schwoof“ heißt es am Samstagabend in der Jahnhalle zu Gerlingen. Das heißt laut Ankündigung des Culture Clubs: „Abtanzen zu bestens aufgelegter Musik – Klassiker aus den 80er- und 90er-Jahren sowie aktuelle Hits.“ Für die Songauswahl ist DJ U.W. Ramazzotti verantwortlich. Der Eintritt beträgt 5 Euro und geht an einen guten Zweck. Einlass ist ab 20 Uhr.

In Weil der Stadt gibt’s am Samstag „Klavier am Nachmittag“. Im Klösterle spielen Dudley Du und Mingze Li, beides Nachwuchstalente der Leon Fleisher Academy in Washington, USA. Chopin, Beethoven, Mozart, alles ist dabei. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Von Clapton bis Kravitz, von Dylan bis Springsteen, von Prince bis Johnny Cash – beim Benefiz-Mitmachkonzert von Olli Roth am Samstagabend in der Aula des Renninger Schulzentrums kommen viele Musikfans auf ihre Kosten. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein der Palliativ-Care-Teams im Kreis Böblingen, der Erlös kommt sterbenskranken Kindern und deren Familien zugute. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei – Spenden sind aber natürlich mehr als willkommen. Weitere Infos gibt es auf: www.verein-pct.de.

In Heimsheim gibt’s literarische Geschenktipps

In Heimsheim präsentiert am Samstag die Buchhändlerin Katharina Mumm ihre Lieblingsbücher. In der Vorweihnachtszeit können die Besucherinnen und Besucher in der Stadtbibliothek im Schlosshof einen entspannten Nachmittag bei Gebäck und Kaffee oder Tee genießen – und sich dabei außerdem Inspirationen für Geschenke holen. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung wird allerdings gebeten. Das geht am besten unter: 0 70 33 / 13 70 90.