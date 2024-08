Stuttgart lässt nicht nach: In diesem Sommer wird weiter gefeiert. An diesem Wochenende mit dem Henkersfest, Wommy Wonder und vielem mehr. Hier sind unsere Tipps.

Sieht hier jemand ein Sommerloch? Dafür ist zwischen Henkersfest, Umsonst & Draußen, Attico-Fest und mehr einfach keine Zeit. Für unsere Tipps schon.

Henkersfest mit viel Stuttgart-Power

Am Mittwoch eröffnet, bestimmt das Henkerfest auf dem Wilhelmsplatz dieser Tage den Rhythmus der Stadt wesentlich mit. Das Feiern auf dem einstigen Richtplatz Stuttgarts ist heute zugleich Beweis für die Kraft des Miteinanders, einen Nicht-Ort mit prallem Leben zu füllen. Noch bis einschließlich diesen Samstag darf getanzt, getrunken und gegessen werden – immer unter dem Motto „Von Stuttgartern für Stuttgarter“.

„U & D“ wieder in Vaihingen

Nicht weniger kultig als das Henkersfest ist das Festival Umsonst & Draußen – es startet an diesem Freitag zum 43. Mal und bis Sonntagabend werden 18 Bands gespielt haben. All dies nun zum zweiten Mal auf dem Gelände an der Krehlstraße mitten in Vaihingen. Und wer vor Sonntag keine Zeit hat: Zum Bühnenprogramm von 11 Uhr an gehört auch Joe Bauers Flaneursalon – hier mit dem Zusatz „intim“.

Neue DJs im Blick

In den Wagenhallen hat an diesem Samstag das Fest „Attico“ Premiere. Das Ziel: Mehr Scheinwerfer auf die DJ-Szene. In den vergangenen Monaten stetig gewachsen, geht man im Inneren Nordbahnhof nun offiziell an den Start. Und natürlich ist die Giraffe auch dabei. Die Giraffe? Darf man nicht verpassen! Die offiziellen „Attico“-Zeiten: 15 bis 22 Uhr.

Stummfilm-Freuden

Wer bei so viel Party einfach mal einen Gang rausnehmen möchte, ist an diesem Samstag um 16 Uhr und an diesem Sonntag um 14 Uhr in Eliszi’s Jahrmarktstheater im Höhenpark Killesberg genau richtig. Stummfilmpianist Richard Siedhoff zeigt beim Stummfilm-Festival Klassiker mit ratterndem 16mm-Projektor und perfekter Live-Begleitung am Klavier.

Was, Wommy ist schon 40?

Die Stuttgarter CSD-Wogen sind schon wieder Geschichte – einer und eine aber machen einfach weiter. Seit 1984 ist Michael Panzer als Fräulein Wommy Wonder unterwegs – und 40 Jahre später feiert die Lady den Sommer im Theaterhaus. „Was … schon 40?!“ heißt das Programm, und in der Wonder-Tüte soll, so das Versprechen, „die Klaviatur der großen Gefühle“ stecken. An diesem Freitag und Samstag startet die Show jeweils um 19.30 Uhr, an diesem Sonntag bereits um 18.30 Uhr.

Mit den Kids im Schlamm

Zum Vollprogramm eines kommerziellen Hindernislauf-Anbieters zählt auch ein Parcours für Menschen von fünf bis 15 Jahren. „Gemeinsam mit einem Erwachsenen geht es durch Schlamm und Wasser, es wird geklettert und gekrabbelt“, heißt es da – und besonders verlockend: „ Einsauen ausdrücklich erwünscht!“. Wer sich auf den „Xletix Kids“-Parcours begeben will – los geht es an diesem Sonntag auf dem Messegelände Stuttgart (Messepiazza) um 8.30 Uhr.

Bezauberndes „Dornröschen“

Das Fantasie-Gegenprogramm für alle Vorschulkinder liefert das Theater Tredeschin an diesem Sonntag um 17 Uhr im Lapidarium (Mörikestraße 24/1) – mit einer bezaubernden Version von „Dornröschen“.