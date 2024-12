Das Jahresende kann kommen – Stuttgart feiert auf vielen Bühnen vom Jazzclub bis zur Scharrena. Hier sind unsere Tipps.

Warmtanzen im Bix

Warmtanzen für den Jahreswechsel – das geht an diesem Samstag, 28. Dezember, in der wunderbaren Atmosphäre des auf der internationalen Club-Karte fest verankerten Jazzclubs Bix im Sieglehaus am Leonhardsplatz in Stuttgart-Mitte. Das Urban Beats Collective um Martin Sörös und Julian Feuchter hat den Stuttgarter Rapper und Produzenten Dexter eingeladen – und so kommen Jazz, Rap, Improvisation und Experimental zusammen. Zudem mit dabei: Freestyle-Rapper Toba Borke. Los geht es offiziell um 20. 30 Uhr.

Eine Nacht letzte Songs

Sind die Letzten immer die Besten? Für die letzten Songs auf Partys gilt das zumindest gefühlt. Und also packen Paule Putzlicht und Brunni Besenrein an diesem Samstag im Goldmark’s (Charlottenplatz 1) von 22 Uhr an zusammen, was die Nächte krönt. Rausschmeißer-Songs sagen die einen, Krönungslieder flöten die anderen – das Versprechen ist das gleiche: die nächste Party.

Schlauer lachen mit Onkel Fisch

Man kommt nicht an ihnen vorbei – aber wählen kann man denn doch unter den Jahresrückblicken. Definitiv lohnenswert ist an diesem Sonntag, 29. Dezember, der Auftritt des Duos Onkel Fisch im Renitenztheater. Wenn Beobachter von „Action-Kabarett direkt aus den kreativen Köpfen zweier preisgekrönter und erfahrener Meister der Kleinkunst“ schwärmen, kann man nur zustimmen. Geklärt wird etwa, wie viel Waffenlieferungen pro Krankenhausreform mit Mindestlohn wir uns noch leisten können. Los geht es um 19 Uhr, Tickets gibt es für mindestens 27,50 Euro.

Alle für Stuttgart

Vor dem nächsten Champions League-Spiel ist mitten in der Bundesligasaison – an diesem Samstag, 28. Dezember, spielen die Volleyball-Stars des Allianz MTV Stuttgart in der Scharrena (Fritz-Walter-Weg 5) gegen das Teams des VfB Suhl Lotto Thüringen. Anpfiff ist bereits um 17.45 Uhr. Das Ziel ist klar: Die zwei Punkte sollen in Stuttgart bleiben. Die beste Voraussetzung: eine volle Halle.

Klabauterfrau im Friedrichsbau

Große Bühne für den Nachwuchs: Mit Nachwuchsartistinnen und Nachwuchsartisten des Circus Circuli erzählt das Team des Friedrichsbau Varietés (Siemensstraße 15, gegenüber Theaterhaus) die immer neu verzaubernde Geschichte „Mit Zimt und Zauber“ von der Klabauterfrau Ölga und einem Schlossgespenst. An diesem Sonntag, 29. Dezember, wieder um 11 Uhr.

Ein Haus, drei Sparten

Die Staatstheater Stuttgart zeigen zum Jahresende noch einmal alle Vielfalt. Das Stuttgarter Ballett lockt mit der größten Liebe und präsentiert John Crankos „Romeo und Julia“ an diesem Sonntag, 29. Dezember, um 14 Uhr und um 19 Uhr im Opernhaus. Das Schauspiel Stuttgart setzt um 19.30 Uhr am Sonntag auf Andreas Kriegenburgs Inszenierung der Tragikomödie „Offene Zweierbeziehung“. Und die Oper? Zeigt am Montag, 30. Dezember, wieder ihre Revue-Operette „Casanova“ – Beginn im Opernhaus am Eckensee ist um 19 Uhr.