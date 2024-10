Klar, ganz Stuttgart hält dem VfB beim Südgipfel am Samstag in München die Daumen. Doch die Musik spielt an diesem Wochenende buchstäblich am Neckar.

Lunas Lebenslieder

Ihre Lieder betitelt Luna wie Momente des Lebens: „Müde“ oder eben auch „Glücklich“. Offen und direkt sind die Zeilen, und das Schlachtfeld Liebe besingt kaum jemand so treffend wie Luna in „Was wäre wenn“. Die Schubladen queer, female & Co. sind alle aufgezogen – die 2002 geborene Sängerin hat Besseres vor und hält mit dem großartigen „Verlierer“ dagegen. An diesem Freitag um 20 Uhr im Wizemann (Quellenstraße 7).

Lesen Sie auch

Foto: Luna

Raus aus Stuttgart – zum Krautfest!

Stimmt schon, das Filderkrautfest endet geografisch vor den Toren Stuttgarts. Aber ist der Flughafen Stuttgart nicht auch auf den Fildern? Und ist dieses Fest nicht einfach zu besonders, um es auszulassen? Von diesem Freitagabend, 18. Oktober, an dreht sich in Leinfelden-Echterdingen bis einschließlich Sonntag, 20. Oktober, alles um das Superfood und die unzähligen Möglichkeiten, das Kraut auf die Teller zu bringen. Ein Programm für alle Generationen ist folgerichtig – und der verkaufsoffene Sonntag kommt gerade recht, um Lust auf das Schlendern in Stuttgart selbst zu machen.

Schöne Sachen im Wizemann

Der Kaffee beim Kunst- und Designmarkt an diesem Samstag, 19. Oktober, und Sonntag, 20. Oktober, im Wizemann ist gut – was wichtig ist, wenn sich Paare inmitten all der vielen schönen Sachen doch einmal verlieren. Hinsitzen und genießen – auch das geht. Immerhin sind die Angebote von 140 Ausstellerinnen und Ausstellern zu bewältigen – von Kleidung und Schmuck bis hin zu Möbeln und Food.

Stuttgarter Kickers wollen nachlegen

Ballsportfans müssen sich an diesem Samstag beeilen: Die Stuttgarter Kickers wollen in der Fußball-Regionalliga gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Anpfiff im Gazi-Stadion ist um 14 Uhr) ihren Aufwärtstrend bestätigen, und das Zauberteam Allianz MTV Stuttgart wird von 17.15 Uhr an gegen den SSC Palmberg Schwerin in der Scharrena versuchen, sich an der Spitze der Volleyball-Bundesliga festzusetzen.

Foto: dpa/Uwe Anspach

Peter Kraus feiert auf der Bühne

Will der Kultsänger und Für-immer-Rock-’n’-Roller Peter Kraus endlich mal auf die lange angekündigte Weltreise gehen, landet er doch wieder auf der Bühne. Aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter zählen die siebte Abschiedstournee, wenn Kraus dieser Tage bei der „Rockin’ 85! – Das große Geburtstagskonzert 2024“-Tour das ewig junge „Sugar Baby“ anstimmt. An diesem Samstag, 19. Oktober, warten in der Stuttgarter Liederhalle viele Fans auch auf einen späten Hit des Jubilars – Peter Kraus’ Version von „Manchmal“. Los geht es um 19.30 Uhr.

Warten auf Weltstar Bob Dylan

Was diesen Samstag und Sonntag noch unverwechselbar macht? Es ist das Wochenende vor dem Auftritt von Bob Dylan am kommenden Montag, 21. Oktober, in der Porsche-Arena. Kein Konzert des auch mit Aquarellbildern erfolgreichen Literaturnobelpreisträgers gleicht sich – und so liefert die Frage, welchen Dylan man am Montag erlebt, schon vorab reichlich Gesprächsstoff.