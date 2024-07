Nach dem Marienplatzfest ist vor dem Afrika-Festival – Stuttgart-Süd feiert einfach weiter. So schön wie der Westen in der Johannesstraße? Einfach beides besuchen – und auch sonst überall die Stadt genießen.

Zauber Westallee

Stuttgarts schönstes Straßenfest? Nicht wenige glauben fest an die bereits am Donnerstag betont leise gestartete „Westallee“. Neben vielen tollen Leckereien und viel Musik gibt es an diesem Freitag und Samstag rund um die Johannesstraße im Westen noch mehr zu entdecken. An diesem Samstag verwandeln sich von 14 Uhr bis 19 Uhr zahlreiche Hinterhöfe in temporäre Galerien und Ateliers. Geführte Ausstellungstouren gibt es um 14 Uhr, 15.45 Uhr und um 17.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Brunnen vor dem Arbeitsgericht.

Afrika-Festival

Für Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) als Schirmherr des 19. Afrika-Festivals auf dem Schoettle-Platz im Stuttgarter Süden ist klar. „In Zeiten gesellschaftlicher Spaltung sind Feste, bei denen wir als Stadtgesellschaft zusammenkommen, umso wichtiger.“ Dann auf – Musik, Tanz, Modeschauen, Kunsthandwerk, kulinarische Genüsse und viele Mitmachangebote für Kinder warten. An diesem Freitag um 15 Uhr geht es los, gefeiert wird auch den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag.

TVC feiert mit Baseball-Doppelpack

An diesem Samstag und Sonntag feiert der Turnverein Cannstatt auf dem Vereinsareal auf dem Schnarrenberg sein Sommerfest. Mitmachangebote und Köstlichkeiten gibt es reichlich. Das Besondere aber: An diesem Samstag locken die TVC-Bundesliga-Baseballer, die Stuttgart Reds, zu einem „Double Header“ und spielen um 13 Uhr und um 16.30 Uhr im neuen Baseballstadion gegen München-Haar. Am Sonntag dreht sich alles um das Thema Inklusion und die Frage, wie Sport Menschen verbindet und integriert.

Schachers Fotosommer-Warm-Up

Offiziell von kommender Woche an feiert Stuttgart die Fotografie. Mehr als ein Warm Up ist bereits an diesem Freitag um 19 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Transformation“ in der Stuttgarter Galerie „Schacher – Raum für Kunst“ (Blumenstraße 15). Der renommierte Fotograf Klaus Mellenthin präsentiert Fotoarbeiten von Axl Jansen, Jonas Ruhs, J. Konrad Schmidt und Sandra Schuck. Der Fotosommer kann kommen!

Lesen ist das schönste Theater

Die Kultur stellt Fragen? Bitteschön: Gibt es das, dass ein Kind, das in einer Familie von Analphabeten aufwächst, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wird? Albert Camus hat es in seinem unvollendeten Romanmanuskript „Der erste Mensch“ so geschrieben. Was passiert, wenn der Spitzen-Schauspieler Jens Harzer sich dem Roman solo nähert und dabei durch das Orchestre du Soleil begleitet wird? Es wird, wie das Schauspiel Stuttgart schreibt, ein „sensationeller erzählerischer Parforceritt“. Der geht an diesem Sonntag um 18 Uhr los – im Schauspielhaus Stuttgart.

Spielend forschen – forschend spielen

Einfach mal losspielen? An diesem Samstag (14 bis 19 Uhr) und Sonntag (15 bis 18 Uhr) lädt das Stuttgarter Spielhaus im Unteren Schlossgarten dazu ein. Das Fest „Aqua X“ bietet Forscherstationen, aber auch Comedy rund um die „Faszination Wasser“.