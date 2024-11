Zu einer spannenden Woche passt ein Wochenende der Gegensätze zwischen Winterfest und Pogrom-Gedenken, Supercross und Liebesliedern. Hier sind unsere Tipps.

Winterfest am Feuersee

Sieht aus wie Weihnachten, riecht wie Weihnachten, glänzt wie Weihnachten – der Wintermarkt ist zurück auf dem vormaligen W&W-Areal am Feuersee im Stuttgarter Westen und lässt bis einschließlich diesen Sonntag, 10. November Wohlbefinden jeglicher Art aufkommen. Geöffnet ist jeweils von 16 bis 22 Uhr – und bei freiem Eintritt bleiben noch Münzen für den Genuss.

Milliarden feiern im Wizemann

Ist es zu fassen? An diesem Freitag, 8. November, erscheint mit „Lotto“ das neue Album der Berliner Kultband Milliarden – und feiern kann man dies im Wizemann (Quellenstraße 7) in Stuttgart-Bad Cannstatt. „Halt mich fest“ heißt die erste Single – und schöner als mit diesem Lied lässt sich kaum von der Liebe erzählen. Um 20 Uhr gehen die Musiker um Sänger Ben Hartmann und Pianist Johannes Aue auf die Bühne. Ein Abend der Marke „. . . und ich war dabei“.

Seit 2013 machen sie gemeinsam Musik: Ben Hartmann und Johannes Aue Foto: Milliarden

Faszination Supercross

Mehr Mobilitäts-Dinosaurier voller Magie geht nicht: Mit Höchsttempo auf engstem Raum alles aus Motocross-Motorrädern herausholen – das ist die Voraussetzung, um beim ADAC-Supercross-Rennen an diesem Freitag und Samstag, 8. und 9. November, in der Schleyerhalle teilzunehmen. Auch beim 40. Mal garantiert: Höchstspannung bei den Rennen und Staunen über Feuerwerk und Freestyle-Artistik. Los geht es am 8. November um 20 Uhr.

Gedenken meint Bekennen

Deutsche zerstören und plündern Geschäfte ihrer deutschen Mitbürger, lassen Gotteshäuser in Flammen aufgehen, jagen Menschen durch die Straßen. Noch immer sind die Pogrome des Abends und der Nacht des 9. November 1938 nicht in aller Entschiedenheit als Tag der Schande benannt, noch immer und schon wieder ist von verordnetem Gedenken an nationalsozialistische Verbrechen gegen Juden die Rede. Von 19 Uhr an können Stuttgarterinnen und Stuttgarter an diesem Samstag auf dem Synagogenvorplatz (Hospitalstraße 36) deutlich machen, was ein Bekennen zum Miteinander wirklich meint.

Lange Nacht der Clubs

15 Clubs für 15 Euro – geht das? An diesem Samstag, 9. November, bei der Langen Nacht der Clubs sind zwischen 7Grad (Theodor-Heuss-Straße 32), Proton the Club (Königstraße 49), Kiki (Marienstraße 3b), The Private Room (Langestraße 35) und Club Schocken (Hirschstraße 36) Stuttgarts Clubtüren weit geöffnet – vorausgesetzt, man hält sich an die jeweiligen Hausregeln. Auch im Morgengrauen muss niemand die Tanzflächen verlassen – im Proton geht es am 9. November bis zwölf Uhr mittags weiter. Tickets gibt es in allen beteiligten Clubs.

„Elvis“ in der Liederhalle

Vieles scheint möglich dieser Tage, warum nicht auch die Wiedergeburt des King? Wer denn lieber Elvis-Songs hört, als verträumt zu warten, ist an diesem Sonntag, 9. November, in der Liederhalle richtig. „The Musical Story of Elvis“ macht in Stuttgart Station – und der Ditzinger Nils Strassburg zählt fraglos zur ersten Garde der Elvis-Interpreten. Der Hit-Reigen beginnt um 19 Uhr.