Wo anfangen? Überall! Stuttgart ist an diesem Wochenende im Festival- und Feierfieber – und wir haben die Tipps. Unbedingt dazu gehört der Stuttgart-Lauf an diesem Sonntag. Los geht es um 9.45 Uhr mit dem Handbike-10-km-Rennen. Start ist in der Mercedesstraße auf Höhe des Mercedes-Benz-Museums. Nicht verpassen darf man auch „Ballett im Park“ mit einer Liveübertragung von John Crankos „Schwanensee“ an diesem Samstag (18.30 Uhr, Einlass 16 Uhr) und der Matinee der John-Cranko-Schule am Sonntag (11 Uhr, Einlass 9.30 Uhr).

Gemeinsam beim Bohnenviertelfest

Am Donnerstag gestartet, ist das Bohnenviertelfest noch bis einschließlich diesen Samstag, 20. Juli, eine einzige Verführung. Essen, Hören, Trinken, Mitmachen, Plaudern und Flanieren – der Handels- und Gewerbeverein Bohnenviertel hat wieder an alles gedacht. Was bleibt? Kommen und Staunen.

Jazz Open feiern Geburtstag

Zum Geburtstag lassen es die Jazz Open ordentlich knallen. Zu feiern sind 30 Jahre Festival, 30 Jahre zwischen Jazz und Pop, 30 Jahre Rückenwind für die Musikszene in der Region Stuttgart. Allein auf 16 Bühnen gibt es kostenlose Konzerte – ermöglicht auch durch eine Verdopplung der Open-Stages-Förderung durch die Sparda-Bank Baden-Württemberg.

Schöner Staunen beim Lichterfest

Man kann nicht widersprechen: „Ein Meer an Lichtern, stimmungsvolle Livemusik, kulinarische Köstlichkeiten und eine neue Multimediashow als Krönung – das Stadtwerke-Stuttgart-Lichterfest am 21. Juli versprüht eigenen Charme.“ Stimmt. Und Pyro-Weltmeister Joachim Berner sorgt um 22.15 Uhr mit Drohnen, Licht und Feuerwerk rund um den Killesbergturm für die schönsten „Aah!“- und „Ooh!“-Töne der Stadt. Wer seine Tickets im Vorverkauf holt, hat am 20. Juli hin und zurück freie Fahrt mit den Stuttgarter Straßenbahnen.

Spitzenhandball in der Porsche-Arena

Geht an diesem Wochenende noch mehr in Stuttgart? Absolut. Die deutschen Handballteams der Frauen wie der Männer machen auf der „Road to Paris“ bei einem doppelten Dreiländerturnier in der Porsche-Arena Station. Die Männer spielen an diesem Freitag um 17.15 Uhr gegen Ungarn und am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Japan, die Frauen am Freitag um 19.45 Uhr gegen Ungarn und am Sonntag um 15 Uhr gegen Brasilien.

Kinomagie aus Indien

Noch bis einschließlich diesen Sonntag sind die Innenstadtkinos in der Bolzstraße Bühne für Kinomagie aus Indien. An diesem Sonntag lockt das Indische Filmfest gar mit einer Weltpremiere: Die indische Starschauspielerin Ayesha Kapur kommt für die Erstaufführung ihres neuen Films „Hari Ka Om – Hari’s Om“ von Harish Vyas nach Stuttgart. Beginn ist um 17 Uhr im Kino Cinema.

Marktplatz als Weltkultur-Bühne

„Die Welt zu Gast bei Freunden“ – das hat sich der Fußball nur ausgeliehen. Bestens überschreibt der Spruch doch das Sommerfestival der Kulturen von diesem Freitag an auf dem Stuttgarter Marktplatz. Und das nicht nur, wenn an diesem Samstag die peruanische Formation El Flecha Negra um 20.30 Uhr ihren „Chicha-Sound“ präsentiert.