Stuttgart zeigt sich an diesem Wochenende wild und verträumt, brüllend laut und betont leise. Was lohnt sich besonders?

Hot-Wheels-Show in der Schleyerhalle, über Politik debattieren oder doch einfach träumen? Hier sind unsere Wochenend-Tipps.

Leseträume im Theater La Lune

Theater für Kinder? Stuttgart hat viele wunderbare Angebote – und mit zu den schönsten gehören für die Jüngsten die Geschichten-Stunden im Theater La Lune im Stuttgarter Osten (Gablenberger Hauptstraße 130). An diesem Samstag, 15. Februar, beginnt um 16 Uhr wieder eine neue „Reise mit Geschichten“ – „in drei Sprachen zum Zuhören, Miterzählen und Träumen“. Wer mindestens vier Jahre alt ist, darf mitträumen.

Monstertrucks in der Schleyerhalle

Ökologisch wertvoll mag ein Monstertruck nicht sein. Aber nicht nur kleine Fans von großen Autos staunen, wenn an diesem Samstag (11.30 Uhr und 18.30 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr und 16 Uhr), 15. und 16. Februar, in der Stuttgarter Schleyerhalle offene Trucks auf Riesenreifen durch Feuerwände rasen. „Glow-N-Fire“ heißt die aktuelle Hot-Wheels-Monster-Trucks-Show – Rasanz und Nervenkitzel sind garantiert, ebenso die verblüffende Coolness der Menschen an den Monstertruck-Lenkrädern.

Nicht verpassen: Avec im Wizemann

Als Miriam Hufnagl in Oberösterreich geboren, schreibt Avec seit ihrem zwölften Lebensjahr eigene Songs und verblüfft mit dem inzwischen vierten Album „Avec“ durch Klarheit und viel Selbstbewusstsein. Von James Blunt auf seine Tour eingeladen, macht Avec an diesem Samstag, 15. Februar, mit ihrer Band im Wizemann in Stuttgart (Quellenstraße 7) Station. Los geht es um 20 Uhr – und sicher spielt die Singer-Songwriterin auch ihr schönes „Walls“.

Wolfgang Schorlau diskutiert

Eine Demonstration muss nicht immer auf der Straße stattfinden. An diesem Sonntag, 16. Februar, lädt das Netzwerk gegen Rechts zur Diskussion zum Thema „Der Einfluss der Rechtsextremen auf die Klimapolitik – welche Rolle die Energieindustrie dabei spielt und was das für die Klimabewegung bedeutet“ in den Württembergischen Kunstverein (Kunstgebäude am Schlossplatz, Eingang Stauffenbergstraße). Gäste sind die Journalistin Kathrin Hartmann und der in Energiefragen engagierte Krimiautor Wolfgang Schorlau. Dietrich Krauß, Redakteur der Satireshow „Die Anstalt“, moderiert den Abend. Beginn ist um 18 Uhr.

Das besondere Lumpenpack

Kann man von Lumpenpack sprechen, wenn ein gebürtiger Augsburger und ein gebürtiger Kasseler musikalisch gemeinsame Sache machen? Aus zwei wurden inzwischen fünf, der Name blieb, und so kommt die wunderbar kluge Band Lumpenpack an diesem Sonntag, 16. Februar, um 20 Uhr in die Stuttgarter Liederhalle – um uns spätestens bei den Zugaben mit dem Lied „Pädagogen“ zu erfreuen.

Kinofreuden

Die Voraussagen für das Wetter an diesem Wochenende raten zum Kinobesuch. Stuttgarts Arthaus-Kinos punkten aktuell mit feinem Gegenspiel zwischen der Tragikomödie „A real pain“ (Freitag, 16.30 Uhr und Sonntag, 13 Uhr im Delphi, Tübinger Straße) und großartigen Kunstfilmen wie „Der Brutalist“ (Freitag bis Sonntag 15 Uhr und 19 Uhr im Delphi). Doch ein Liebesfilm? Gibt es mit „Wunderschöner“ im Atelier am Bollwerk – Freitag bis Sonntag jeweils um 20 Uhr.