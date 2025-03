Prall gefüllt ist auch dieses Stuttgarter Wochenende – Hier sind unsere Tipps.

„Indiematenten“ im Goldmark’s

Wenn Klassiker der britischen Band Sisters of Mercy das Mainstreamradio durchspülen, ist auch in Stuttgart die zugehörige Independent-Party und die Erinnerung an Nächte „Auf den Wogen der Altstadt“ nicht weit. Auf den schönen Namen „Indiematenten“ hört das entsprechende Angebot im Goldmark’s (Charlottenplatz 1) an diesem Freitag, 14. März. Beginn ist um 22 Uhr.

Swingin’ Tanzcafé im Stadtpalais

Es muss nicht immer Kino sein, um dem Regen zu entfliehen und Erwachsene wie Kinder staunen zu lassen. Auf der Baustelle im Untergeschoss des Stadtpalais’ gibt es immer etwas zu tun, und wenn die Erwachsenen eine Etage höher das gemeinsame Tanzen wieder entdecken, fehlt für groß und klein nur noch der Kuchen zum Glück. Aber auch den gibt es im Swingin’ Tanzcafé im Stadtpalais (Charlottenplatz) an diesem Sonntag, 16. März, von 15 bis 18 Uhr.

Wincent Weiss in der Schleyerhalle

„Es kann so leicht sein, sich zu verlier’n“, singt Wincent Weiss in seinem Lied „Wer, wenn nicht wir“ – und die Hoffnung auf gute Tage wird an diesem Samstag, 15. März, auch das Publikum in der Schleyerhalle beflügeln. Da kann man auch dies glauben: „Wir bleiben wir“. Gespannt sein darf man, wie das Konzept der Arena-Tour mit einer mittig platzierten Bühne in der Schleyerhalle funktioniert. Los geht es bereits um 19.15 Uhr. Und kaum erwarten können die Fans wohl eben diesen Song voller Hoffnung: „Kaum erwarten“.

Auch schön: Flohmarkt am Feuersee

Wie kann man sich zwischen der groß gewordenen „Blickfang“-Messe alles Schönen und dem Flohmarkt-Klassiker auf dem Karlsplatz behaupten? Dies wagt an diesem Samstag, 15. März, der Flohmarkt am Feuersee. Ein eigener Charme prägt den Auftritt, und die umgebenden Cafés helfen, wenn die Füße müde und die Hände kalt werden. Um 9 Uhr geht es los, um 16 Uhr wird wieder zusammengepackt.

Jim Knopf im Theater Tredeschin

Staunen, Mitzittern, Daumen halten und – ja, auch jubeln: All das geht nicht nur in der Sporthalle oder im Stadion, sondern auch inmitten der jüngsten Theatergänger im Puppen-Theater Tredeschin (Haußmannstraße 134 c). An diesem Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, kämpfen Lukas und Jim Knopf gegen die Piraten „Die Wilde 13“ und entdecken an Bord Prinzessin LiSi. „Jim Knopf und die Wilde 13“ ist eine Reise in die Fantasie – für Menschen ab 5 Jahren.

Klatschen für Allianz MTV Stuttgart

Noch einmal und immer wieder neu alles geben – das ist die Losung für das Volleyball-Spitzenteam Allianz MTV Stuttgart. An diesem Samstag, 15. März (19 Uhr), ist der Bundesliga-Tabellen-Siebte USC Münster in der Scharrena (Fritz-Walter-Weg 5) zu Gast.

Über Nacht im Kunstmuseum

Umsonst und drinnen: Bei freiem Eintritt feiert das Kunstmuseum Stuttgart 20 Jahre Neubau am Schlossplatz und 100 Jahre Kunstsammlung. An diesem Freitag, 14. März, bleibt gar über Nacht geöffnet: für die zeitgetreue Präsentation von Christian Marclays 24-Stunden-Video „The Clock“.