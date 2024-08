Gut hat es, wer dieses Wochenende in Stuttgart ist – wir haben die Tipps für die Stadt der Vielfalt.

Coole Kunst im Westen

Zu einer Ereignisstadt gehört eine lebendige Kunstszene unbedingt dazu. Die zeigt sich in Stuttgart auch in den Sommerwochen höchst aktiv. An diesem Freitag locken gleich zwei Ausstellungseröffnungen – beide im Stuttgarter Westen. Die Galerie Thomas Fuchs präsentiert gar von 18 Uhr an einen Doppelschlag: In der Reinsburgstraße 68a sind neue Bilder der jungen, in Karlsruhe lebenden italienischen Malerin Elisa Rungger zu sehen, im Fuchs-„Showroom“ in der Augustenstraße 63 locken die Porträts des in Paris lebenden Berliners Jeremy Jaspers. Um 19 Uhr beginnt dann im Kunstverein Oberwelt (Reinsburgstraße 93) eine Schau mit Werken von Max Wölfle, Aeree Sul und Yamo Aydemir. Ihre Videoarbeiten entstehen individuell wie auch gemeinsam – und der Ausstellungstitel „M.A.Y. we?“ deutet die bewusst gesuchte Vielfalt an.

Clueso-Zauber auf der Freilichtbühne

Einst hat Clueso beim Rolling-Stones-Konzert in der heutigen MHP-Arena im Vorprogramm gespielt, seine ganz eigene Musikalität hat Udo Lindenberg und die Fantastischen Vier beflügelt, und was gibt es Schöneres, als einen Abend auf der Bürger-Freilichtbühne Killesberg mit dem Erfurter Singer-Songwriter. Los geht es an diesem Freitag, 16. August, um 19.30 Uhr.

Maya Leinenbach kocht im Theaterhaus

Was haben ein kleines Dorf im Saarland und die vegane Foodblog-Szene gemeinsam? Nimmt man Stuttgart mit dazu, ergibt dies den idealen Mix für den Erfolg auf nationaler Bühne. Mit 14 hat Maya Leinenbach ihre Leidenschaft für pflanzliche Ernährung entdeckt, inzwischen ist sie 19, wohnt in Stuttgart und sagt: „Ich finde es total schön, dass es hier so viele Grünflächen und Parks gibt. Und natürlich ist die Restaurant-Auswahl für VeganerInnen oder VegetarierInnen in der Großstadt viel größer“. Bei soviel Stuttgart-Begeisterung ist es nur logisch, dass Leinenbach an diesem Samstag im Theaterhaus (Siemensstraße 11) Station macht, wenn sie jetzt ihren digitalen Erfolg mit einer Live-Kochshow bestätigen möchte. „Fitgreenmind“ startet um 20 Uhr.

Pssst! Hier geht’s zum „Leise-Festival“

Und auch dies gehört zur Stuttgart-Vielfalt: Erstmals findet an diesem Samstag und Sonntag im Städtischen Lapidarium (Mörikestraße 24/1) das „Leise-Festival“ statt. Es lädt „auf eine zweitägige Reise des Innehaltens und der Stille ein und verspricht mit einer Vielzahl an Veranstaltungen, die Sinne zu schärfen, innere Ruhe zu fördern und zu zeigen, wie kraftvoll Leise sein kann“. Noch Fragen? Dann einfach vorbeischauen. Los geht es an diesem Samstag um 10 Uhr.

Alles Tomate im Neckarpark

Wer sich an diesem Samstag in den Neckarpark in Stuttgart-Bad Cannstatt aufmacht, kann noch mehr Vielfalt entdecken – den Zauber von 125 Tomatensorten. Gibt’s nicht? Es gibt sogar deutlich mehr als 10000 Tomatensorten – Birgit K empe ermöglicht also mit dem Tomaten-Festival auf dem Marga von Etzdorf Platz von 12 bis 18 Uhr „nur“ einen ersten Schritt in das Tomatenparadies. Im Kulturinsel-Biergarten (Güterstraße 4) gibt es die „Begleitmusik“ – mit dem Kollektiv Tomate und DJ Lazi.