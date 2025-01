Ob furioses Weltweihnachtscircus-Finale, Robbie Williams in Affengestalt, beim Volleyball oder auch in Pippi Langstrumpf-Schuhen – Stuttgart startet turbulent in das Jahr 2025.

Furios und vielfältig startet Stuttgart in das Jahr 2025. Was es alles gibt? Hier sind unsere Tipps.

Mit Robbie Williams auf dem Drahtseil

Das Wetter und die Zeit laden zu Kinobesuchen ein. Frisch am Start ist „Better Man – Die Robbie Williams Story“, und wer wissen will, welche Abgründe ein Aufstieg in den Pop-Olymp bereithält, wird bestens bedient. Ach ja – und natürlich bleibt die Frage, ob der Coup, Robbie Williams in Affengestalt auftreten zu lassen, funktioniert. Das passt – und das Schöne an diesem überall laufenden Film ist, dass man sich sein Lieblingskino raussuchen kann. In den Innenstadtkinos in der Bolzstraße lassen sich Kino- und Ausgeherlebnis mit am besten kombinieren.

Das Weltweihnachtscircus-Finale

Am nächsten Montag, 6. Januar, gehen die Stars des 30. Weltweihnachtscircus Stuttgart um 17 Uhr letztmals in die Manege. Bis dahin aber gibt es allen Grund, schnell erstmals oder einfach noch einmal dabei zu sein, wenn Frauen Männer schweben lassen, eine Großfamilie tollkühn durch die Luft wirbelt oder das Publikum zum Klatschorchester wird. Mehr geht nicht? Das denkt man jedes Jahr – und so mischt sich in die Abschiedsträne bereits die Vorfreude – auf den 31. Weltweihnachtscircus Stuttgart.

Allianz MTV Stuttgart in der Scharrena

Und wieder ist Hochspannung in der Scharrena angesagt: An diesem Samstag, 4. Januar, empfängt Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart als Tabellenzweiter den Tabellenvierten SC Potsdam. Anpfiff ist um 17.15 Uhr – und wer die Allianz-Stars noch nie live gesehen hat, wird von der Atmosphäre in der Scharrena und den Höchstleistungen auf dem Feld tief beeindruckt sein.

Wladimir Kaminer und die Kochtöpfe

Für die Schubladen hat Wladimir Kaminer die „Russendisko“ nie verlassen – dabei ist der Wahlberliner längst nicht mehr nur in der deutschen Hauptstadt unterwegs. Kaminer-typisch heißt sein jüngstes Buch schlicht „Mahlzeit“, hält aber ganz eigene Blicke in Kochtöpfe in Portugal oder in Serbien bereit. Zu hören oder besser zu erleben sind Kaminer und „Mahlzeit“ am Montag, 6. Januar, im Wizemann (Quellenstraße 7). Beginn ist um 19 Uhr.

Abtanzen zur Musik der 1990er Jahre

Peinlich? Cool? Die Meinungen gehen auseinander, wenn Veranstalter zu „80er“- oder „90er“-Partys einladen. Das Ende der Stammtischdebatte ist meist schon beim ersten Lied erreicht. Irgendwie zucken die Füße, wenn die Backstreet Boys, Culture Beat oder natürlich auch David Bowie aus den Boxen klingen. So kann man denn auch an diesem Samstag, 4. Januar, geruhsam ins LKA Longhorn ziehen, wenn dort um 21 Uhr die „90s Mega Party“ startet.

Mit Pippi ins Bewegungs-Wunderland

Und der Nachwuchs darf nicht tanzen? Aber sicher! Katja Erdmann-Rajskis Tanzstück „Hier tanze ich“ ist Pippi Langstrumpf, dem ulkigen Mädchen mit den großen Schuhen, gewidmet – und löst den Titel ein. „Hier tanze ich“ meint genau dies – nachzuprüfen an diesem Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr im Theaterhaus Stuttgart (Siemensstraße 11). Die entscheidende Frage beantwortet dann jede und jeder für sich: Kann man in Pippi-Langstrumpf-Schuhen überhaupt tanzen?