Nach dem Henkersfest ist vor dem Finale des Kultursommers. Stuttgart feiert weiter – und liegt, na klar, in diesen Tagen sowieso am Meer.

Sommerfreuden am Lukasplatz

Die großen Feste sind vorbei? Umso mehr lohnt sich der Weg zum Kultursommer am Lukasplatz im Stuttgarter Osten. Auch an den letzten drei Festivaltagen ist dort Vielfalt Trumpf. An diesem Freitag bringt das Theater La Lune um 20 Uhr die Formation Beyond Borders auf die Bühne – und sorgt für nie gehörte Beatles-Klänge. An diesem Samstag um 16 Uhr zeigt das Theater Tredeschin seine Kult-Version des Märchens „Vom Fischer und seiner Frau“, und an diesem Samstag um 20 Uhr sorgt das Theater La Lune mit dem Singer-Songwriter Nasim für ein feines Kultursommer-Finale am Lukasplatz.

Tanzen unter dem Stern

Diese Gleichung ist längst eine eigene Größe: Stuttgart im Sommer – Willkommen auf der Open-Air-Bühne am Mercedes-Benz Museum! Von 17 Uhr an dreht sich an diesem Samstag an der Mercedesstraße 100 alles um Techno-Klänge. Das Tanzen unter dem Stern und unter den Sternen beflügeln die DJs Yubik und 19:26. Mit dabei sind zudem Henri Bergmann und Beyond Us.

Diese „Zauberflöte“ hat es in sich

Nicht weniger verlockend ist im Sommer die Freilichtbühne im Höhenpark Killesberg. An diesem Samstag kann man mitfiebern, wenn Pamino und Papageno die Prinzessin Pamina aus den Fängen des Fürsten Sarastro befreien wollen. Die Festspieloper Prag präsentiert Mozarts 1791 in Wien uraufgeführte Kult-Oper „Die Zauberflöte“ als farbenfrohes Musiktheater-Spektakel. Beginn in der Bürger-Freilichtbühne ist um 19 Uhr.

Das Heuss-Haus neu erleben

Lassen sich Demokratie-Lehren, Sommerruhe, Eis, Kanzlerfragen und Brettspiele verbinden? Die Sommerwochen im Theodor-Heuss-Haus (Feuerbacher Weg 46) machen es möglich. Noch bis zum 1. September (10 bis 18 Uhr) ist der Eintritt in das Wohnhaus des ersten Bundespräsidenten sowie die Dauerausstellung „Demokratie als Lebensform“ und die aktuelle Sonderausstellung „Zugespitzt. Kanzler in der Karikatur“ für alle großen und kleinen Besucherinnen und Besucher frei, für die Kinder gibt’s überdies ein Eis gratis.

In Stuttgart? Am Meer!

Nicht im, aber doch um das Stadtpalais am Charlottenplatz herum liegt Stuttgart auch in diesem Jahr am Meer. Vorbeischauen kann man immer, sich vergnügen sowieso. An diesem Freitag und Samstag gibt es am Abend überdies Musik – auf die Ohren und in die Beine. Besonders empfehlenswert ist der Auftritt des zehnköpfigen Klangkollektivs Dju-Dju Nation an diesem Samstag von 18 bis 22 Uhr.

So wird Kunst für alle spannend

Warum nicht mal wieder gemeinsam mit Kindern ins Kunstmuseum am Schlossplatz gehen? Nein, nicht, um ratlos vor diesem oder jenem Werk zu sehen. An diesem Sonntag lockt eine Fantasiereise durchs Museum, bei der die Bilder und Skulpturen in Geschichten integriert werden. Das Geschaute und Gehörte kann vor Ort in eigene Kunstwerke verwandelt werden. Für Kinder ab vier Jahren – und mit einer Anmeldung unter fuehrung@kunstmuseum-stuttgart.de.