Den Sommer entspannt am Feuersee im Stuttgarter Westen ausklingen lassen? Die erwartbaren Temperaturen legen eine echte Begrüßung des Herbstes nahe. Bereits am Donnerstag gestartet, endet das Feuerseefest am Sonntag, 15. September, mit dem traditionellen gemeinsamen Singen in der Johanneskirche. Und für das Staunen aller will am Samstagabend Verena Rau mit ihrer Lichtperformance „Feuerseh“ sorgen.

Festklassiker Vaihinger Herbst

Schon ein paar Jahre mehr auf dem Festbuckel hat der Vaihinger Herbst. Zum 43. Mal startet das ewig junge Stadtteilfest des Verbundes Vaihinger Fachgeschäfte an diesem Freitag. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann man an diesem Sonntag – es ist verkaufsoffen.

In Stuttgart drängt es sich

Es wird eng an diesem Freitag: Warum wir wurden, was wir sind, verrät von 10 Uhr an die Große Landesausstellung „The Hidden Länd. Wir im ersten Jahrtausend“ im Kunstgebäude am Schlossplatz. Die Stadt zwischen Feuerseefest und Vaihinger Herbst kreuzen passt in der Folge auch noch.

Eröffnung am 13. September: Josephine Sagna im Kunstraum Schacher Foto: Sagna/Sagna

Aber dann! Die Galerie Reinhard Hauff (Paulinenstraße 47) hat von 18 Uhr die in New York lebende Starkünstlerin Josephine Meckseper zu Gast, im Kunstraum Schacher (Blumenstraße 15) wird von 19 Uhr an die Malerin Josephine Sagna gefeiert, und im Goldmark’s (Charlottenplatz 1) lernt man von 20.30 Uhr an verstehen, was die Band Familie Hesselbach für die Pop-Avantgarde schon beim Debüt 1982 zur „Sensation“ werden ließ.

Schöner tanzen mit Faber

Der Samstag? Verwandelt den Innenhof des Alten Schlosses beim Vibrancy Open Air in eine Disco-House-Bühne, und das Jugendhaus West (Bebelstraße 26) lädt gar zum Hell Fest. Und auch wenn sich der Superblock in der Augustenstraße Woche für Woche mehr als Straßenfeger erweist – an diesem Samstag lohnt sich der Weg ins Merlin (Augustenstraße 72) zum Internationalen Low-&-no-Budget-Kurzfilmfestival (20 Uhr). Glücklich, wer rechtzeitig am Start war: Das Konzert des Schweizer Lebenssängers Faber im Beethovensaal der Liederhalle ist ausverkauft. Wer ein Ticket hat: einfach genießen.

Immer mit vollem Einsatz: Faber will auch in Stuttgart begeistern Foto: Faber/Faber

Stuttgarter Ballett lädt zum Mitmachen

Ohne Rad, pardon, Bike, geht nichts an diesem Sonntag: Beim Brezel-Race gehen rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start – mit Zieleinfahrt auf der Königstraße! Danach wird es ernst: 120 Profiradfahrerinnen treten beim Women’s Cycling Grand Prix an. Wer es durch die Straßensperrungen an den Eckensee vor Opernhaus und Schauspielhaus schafft, wird belohnt: Mit ihrem Theaterfest eröffnen die Staatstheater Stuttgart die Spielzeit 2024/2025. Lieber flanieren und stöbern? Marktplatz, Karlsplatz, Schillerplatz, Kirchstraße sowie Dorotheenstraße und Planie sind Bühne für den Großen Herbstflohmarkt – von 11 Uhr an.

Alle in die Halle!

Noch immer und immer wieder lockt die Handball-Bundesliga mit dem Slogan „Beste Liga der Welt“. Da passt es, dass an diesem Sonntag ein Starensemble in der Porsche-Arena zu Gast ist – die SG Flensburg-Handewitt. Der neu formierte TVB Stuttgart will dagegenhalten (Anpfiff ist um 16.15 Uhr). Mit der Unterstützung des Publikums könnte es klappen. Die Ansage? Alle in die Halle.