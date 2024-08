Magisches für alle Sinne gibt es am Wochenende im Kreis Böblingen.

Veronika Andreas 01.08.2024 - 06:56 Uhr

Romantische Feuerwerksmomente über dem See in Weil im Schönbuch erwartet die Besucher am Samstag beim Seenachtsfest. Zum 34. Mal organisiert die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde das Fest rund um den kleinen See in der Ortsmitte. Der Bürgermeister Wolfgang Lahl eröffnet um 15.30 Uhr mit einem Fassanstich das Treiben. Neben einer Reihe Essensstände gibt es für die kleinen Gäste eine Spielstraße und ein Karussell. Auf Tretbooten können Besucher ein paar Runden über den See drehen. Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr: Die Cocktailbar, bei der Aperol, Lillet und Sekt ausgeschenkt wird, öffnet nicht erst um 21 Uhr, sondern schon bereits zum Festbeginn. Um 22.30 Uhr folgt dann der Höhepunkt des Festes: ein Musikfeuerwerk.