Von den einen gefürchtet, von den anderen ersehnt und gefeiert: Der Wintertraum macht die Planie wieder zum Hüttendorf – und bringt vor allem tagsüber richtig viel Spaß auf die Rollschuhbahn. Die Temperatur für den Wintertraum der Stamer & Kinzler OHG stimmt jedenfalls schon mal.

Sieben Messen auf einen Streich

Mit einem Messefeuerwerk lockt bis einschließlich Sonntag, 24. November, die Messe Stuttgart. Alles für daheim, das Tier, das Spiel und mehr – kein Problem, wird beim Messeherbst geliefert. Mittendrin versteckt sich eine Premiere: „Food und Feines“ bringt 100 Anbieterinnen und Anbieter besonderer Köstlichkeiten aus dem Südwesten zusammen. Um 9 Uhr geht es an diesem Freitag, 22. November, los, am Samstag und Sonntag öffnen die Türen um 10 Uhr. Schluss ist jeweils um 18 Uhr. Für die wunderbare Vielfalt des Sieben-Themen-Messeherbstes spricht das Neben- und Miteinander von „Food und Feines“, Blasorchestermesse und der Animal.

In Bad Cannstatt ankern die Piraten

Und am Freitagabend? Pilgern die Harten oder einfach nur alle, die mal wieder mitsingen wollen, nach Bad Cannstatt ins Wizemann, Quellenstraße 7, und gehen mit der Musikpiraten-Combo Mr. Hurley & Die Pulveraffen auf große „Aggro-Shanty“-Fahrt. Dort erfährt man, was es mit dem Beifang auf sich hat und warum das Aufstehen auch und gerade am Wochenende empfehlenswert ist. Um 20 Uhr heißt es: „Leinen los!“

Mondo Sangue mit neuem Album

Lang ist’s her, dass sich der Komponist Christian Bluthardt und die Sängerin Yvy Pop in der Filmgalerie 451 kennengelernt haben und das Bandprojekt Mondo Sangue gründeten. An diesem Samstag, 23. November, stellt das Duo im Necktar 127 im Stuttgarter Osten, Neckarstraße 127, bereits ihr sechstes Album vor. Auch „Diamantik“ zeigt sich als Musik zu fiktiven Filmen – und gefeiert wird mit ordentlich Lametta: „Fünf DJs und Specials“. Das ist doch mal ein Angebot!

Roller Derby in der Sporthalle West

Es gibt Basketball in der Sporthalle West, es gibt Handball – und es gibt Roller Derby. Und das sogar mit Bundesliga-Lorbeer. Was das ist? Wie das geht? Die Auflösung gibt es an diesem Samstag beim Heimspiel der Stuttgart Valley Roller Derby gegen The Gemstones aus Erfurt. Um 14 Uhr geht es los. Um 17 Uhr tritt dann das Team aus Kaiserslautern und Mannheim gegen Frankfurt an – zum „Vollkontaktsport“.

„Idomeneo“ in der Oper Stuttgart

Es ist dieser Tage viel von der Oper und vom Opernhaus Stuttgart die Rede. Aber was ist das eigentlich, Oper? Und wie sieht es dort aus, im Opernhaus? Karten kaufen bildet – und wer für die Premiere von Mozarts „Idomeneo“ an diesem Sonntag, 24. November, keine Karte mehr bekommt – am Mittwoch, 27. November, gibt es um 19.30 Uhr die nächste Gelegenheit. Auch hier dirigiert Generalmusikdirektor Cornelius Meister.

Stuttgarts Höhen locken

Es soll kalt werden – oder auch nicht. So oder so gibt es auch an diesem Wochenende nichts Schöneres als einen ausgiebigen Spaziergang über Stuttgarts Höhen. Ob Burgholzhof, Schnarrenberg, Karlshöhe, Uhlandshöhe, Rotenberg oder vieles andere mehr: Das Hinaufsteigen bringt das Genießen – versprochen.