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Das ist los am Wochenende Von Rock und Klassik bis hin zu Glaskunst

Das ist los am Wochenende: Von Rock und Klassik bis hin zu Glaskunst
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Rockaholix heizt am Samstagabend dem Publikum in der Waiblinger Talaue ein. Foto: privat

Im Rems-Murr-Kreis stehen am Samstag und Sonntag neben Altstadt- und Straßenfest in Waiblingen und Backnang auch Veranstaltungen für Musik- und Kunstinteressierte auf dem Programm.

Das Freizeitprogramm im Rems-Murr-Kreis ist am Wochenende sicherlich durch die beiden Traditionsfeste in Waiblingen und in Backnang geprägt. Doch wer sich nicht ins Getümmel beim Altstadt- oder Straßenfest stürzen möchte, muss nicht darben. Denn es ist einiges an anderweitiger Unterhaltung zwischen Rems und Murr geboten.

 

Etwa in der Waiblinger Talaue, wo am Samstag, 27. Juni, im Vfl-Biergarten der Sänger und Entertainer Mari die Bühne erobert. Mit seinen „Schtraisalts“ begeisterte er bereits zweimal die Rockfans in der Talaue. Als Chef der „Hank Häberle“-Band sorgte er für volle Hallen, jetzt tritt Mari aus dem Remstal erstmals mit seinen „Rockaholix“ in der Talaue auf. Auf dem Programm steht alles, was das Rockerherz begehrt: das Beste aus Schwobapop und Cover-Rock und natürlich launige Sprüche vom Chef selbst. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Vier Jahreszeiten von Vivaldi unterschiedlich interpretiert

Für Freunde klassischer Musik dürfte das Konzert eines internationalen Kammerensembles interessant sein, das am Samstag von 19.30 Uhr an im Großen Saal der Freien Waldorfschule Engelberg in Winterbach spielt. Auf dem Programm stehen Die Vier Jahreszeiten, einmal, wie Antonio Vivaldi sie im 18. Jahrhundert in Italien erlebt hat, und einmal in Klang und Rhythmus von Astor Piazzolla, wie er sie in seiner Heimat Argentinien im 20. Jahrhundert gestaltet hat. Zwischen diesen beiden Werken darf das Publikum Zeuge einer Uraufführung werden: „Drei Gesänge für einen Sommerabend“, als Auftragswerk für dieses Konzert komponiert von Jonas Fitting, der selbst beim Konzert anwesend sein wird. Es spielt ein Streichquartett mit einer Solovioline – Anne Harvey-Nagl, Konzertmeisterin des Orchesters der Volksoper Wien – und mit Martin Pillwein als Gast am Cembalo. Frolieb Stollwerck, wird Viola und Sopran zum Einsatz bringen.

Wer sich für Glaskunst begeistert, sollte sich die neue Sonderausstattung im Heimatmuseum Althütte nicht entgehen lassen. Die Vernissage ist am Sonntag von 14 Uhr an. Foto: privat

Zeitgenossen, die sich für Glaskunst begeistern, sollten sich am Sonntag die Vernissage zur Sonderausstellung „Faszination Glas“ im Heimatmuseum Althütte nicht entgehen lassen. Diese beginnt um 14 Uhr. Das Gewerbe der Glasmacher war in der heutigen Region des Schwäbisch-Fränkischen Waldes vom 15. bis ins 19. Jahrhundert von zentraler Bedeutung und hat die Kultur, die Wirtschaft und die Siedlungsgeschichte entscheidend beeinflusst. Im Heimatmuseum Althütte ist dem Thema Waldglas seit dem Umbau im Jahr 2024 ein eigener Raum gewidmet. Durch die Sonderausstellung „Faszination Glas“ wird der Fokus nun noch stärker auf den Werkstoff Glas gerichtet. Gezeigt werden grünes Waldglas, siegellackrotes und blaues Glas sowie Perlenfragmente. Weiterhin Lithyalin (Steinglas), Pressglas, Millefiori-Objekte aus Murano, fluoreszierendes Uranglas, Glas von WMF sowie moderne Glaskunst aus Lauscha.

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