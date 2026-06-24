Das ist los am Wochenende Von Rock und Klassik bis hin zu Glaskunst
Im Rems-Murr-Kreis stehen am Samstag und Sonntag neben Altstadt- und Straßenfest in Waiblingen und Backnang auch Veranstaltungen für Musik- und Kunstinteressierte auf dem Programm.
Im Rems-Murr-Kreis stehen am Samstag und Sonntag neben Altstadt- und Straßenfest in Waiblingen und Backnang auch Veranstaltungen für Musik- und Kunstinteressierte auf dem Programm.
Das Freizeitprogramm im Rems-Murr-Kreis ist am Wochenende sicherlich durch die beiden Traditionsfeste in Waiblingen und in Backnang geprägt. Doch wer sich nicht ins Getümmel beim Altstadt- oder Straßenfest stürzen möchte, muss nicht darben. Denn es ist einiges an anderweitiger Unterhaltung zwischen Rems und Murr geboten.