Peter Koch aus Leonberg räumt bei der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) ab. Hochtrabende Pläne hat der 68-Jährige nicht, ein bisschen weniger Arbeit darf es allerdings sein.
28.10.2025 - 12:31 Uhr
Peter Koch aus Leonberg ist neuer SKL-Millionär. In Mainz sicherte er sich beim Millionen-Event der Süddeutschen Klassenlotterie den Hauptgewinn von einer Million Euro. Für den glücklichen Gewinner heißt es nun: beruflich kürzer treten, die Arbeitszeit reduzieren und für die Zukunft vorsorgen. Auch einen Gourmet-Traum möchte sich der 68-Jährige zusammen mit seiner Frau erfüllen.