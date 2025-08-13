24 Jahre nach „Der Schuh des Manitu“ kehren Abahachi, Ranger und Dimitri ins Kino zurück: Was wir von Bully Herbigs Westernparodie „Das Kanu des Manitu“ halten, lesen Sie hier.
Der Lokomotivführer, dessen Zug gerade ausgeraubt wurde, kann einige sachdienliche Hinweise über die beiden Täter liefern. „Die hatten so Cowboy- und Indianerklamotten an“, sagt er dem einäugigen Sheriff und seinem sächselnden Deputy. Außerdem seien sie offenbar Geschwister gewesen, weil sie immer „mein Bruder“ zueinander gesagt hätten. Vor allem aber ist der Pfeil, der in seinem Arm steckengeblieben ist, verräterisch: „Dieser Pfeil gehört Abahachi“, steht darauf. Und so dauert es nicht lange bis Abahachi, der Häuptling der Apachen, und sein Blutsbruder Ranger hinter Gitter landen und die Zeitungen titeln: „Droht ihnen jetzt der Galgen?“