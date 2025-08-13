Der Lokomotivführer, dessen Zug gerade ausgeraubt wurde, kann einige sachdienliche Hinweise über die beiden Täter liefern. „Die hatten so Cowboy- und Indianerklamotten an“, sagt er dem einäugigen Sheriff und seinem sächselnden Deputy. Außerdem seien sie offenbar Geschwister gewesen, weil sie immer „mein Bruder“ zueinander gesagt hätten. Vor allem aber ist der Pfeil, der in seinem Arm steckengeblieben ist, verräterisch: „Dieser Pfeil gehört Abahachi“, steht darauf. Und so dauert es nicht lange bis Abahachi, der Häuptling der Apachen, und sein Blutsbruder Ranger hinter Gitter landen und die Zeitungen titeln: „Droht ihnen jetzt der Galgen?“

Aber Abahatchi (Michael Bully Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) haben sich schon aus schwierigen Situationen befreitet: zunächst in der Sketchserie in der Comedyshow „Bullyparade“ (1997-2002) und dann in dem Film „Der Schuh des Manitu“ (2001). Die Westerparodie gilt mit 11,7 Millionen Besucherinnen und Besuchern und einem Umsatz von 65 Millionen Euro als einer der erfolgreichsten deutschen Filme. Dass es jetzt eine Fortsetzung gibt, ist deshalb nicht verwunderlich. Dass es ein knappes Vierteljahrhundert gedauert hat, bis diese verwirklicht wurde, dagegen schon.

Worum geht es in „Das Kanu des Manitu“?

„Das Kanu des Manitu“ bietet den Fans genau das, was sie wollen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wieder dienst die Story vor allem als Hilfsmittel, um möglichst viele Gags und Sketche aneinander zu reihen. Worum es geht: Nicht nur der griechische Wortverdreher Dimitri (Rick Kavanian) und dessen neue Liebe Mary (Jasmin Schwiers) haben ein Interesse daran, dass die obskuren Nachfolger von Winnetou und Old Shatterhand nicht am Galgen enden. Auch eine kuriose Gangsterbande (angeführt von der herrlich toughen Jessica Schwarz) haben andere Pläne für die zwei: Sie wollen, dass sie für sie das Versteck des legendären Kanu des Manitu finden.

Winnetouch und Santa Maria sind zurück

„Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit“, sagt Aberhatschi als er das erste Mal wieder auf Ranger trifft und schenkt ihm zur Feier der Silbernen Blutsbrüderschaft eine Panflöte. Selbstverständlich gibt es aber auch ein Wiedersehen mit Abertaschis Bruder Winnetouch (ebenfalls von Herbig gespielt), der jetzt auf seiner „Rumba Ranch“ alten Damen Tanz- und den drei Musketieren Fechtunterricht gibt und später einen spektakulären Auftritt als der rosarote Zorro hat. Und wer glaubt, das Versinken in einer Teergrube am Ende von „Der Schuh des Manitu“ könnte den Oberschurken Santa Maria (Sky Du Mont) davon abhalten, auch in der Fortzsetzung wieder diabolisch-souverän in Erscheinung zu treten, hat die Rechnung ohne Bully und Co. gemacht.

Abahatschi! Gesundheit!

Zudem haben es viele alte Gags in den neuen Film geschafft. Jasmin Schwiers darf einmal in Erinnerung an frühere Zeiten „Gesundheit“ sagen, nachdem der Name Abahachi gefallen ist. Und der Häuptling der Indianer wird irgendwann einmal, trotz der Bemühungen Rangers („Sag’s nicht! Sag’s nicht“) feststellen, dass er mit der Gesamtsituation unzufrieden ist.

Darüberhinaus begnügt sich die Komödie wieder nicht damit Westernklischees und vor allem die Karl-May-Adaptionen zu veralbern, sondern ist auch sonst voller Popkultur-Verweise. Mal werden bizarr Wasser-Revuefilme wie „Badende Venus“ zitiert, mal borgt man sich aus dem Piratenfilm „Der rote Korsar“ die Unterwasserboot-Szene. Die Suche nach mythischen Kanu des Manitu ahmt „Jäger des verlorenen Schatzes“ nach. Der verwundete Lokomotivführer heißt Lukas. Und der Junge, den er sonst immer mit ihm unterwegs war, studiert jetzt Musik und verdingt sich während der Semesterferien als Gangster in der Bande, die nicht nur Schwierigkeiten hat, einen Namen zu finden (Die sieben Zwerge? Die sieben Geißlein? Rasselbande?), sondern auch ein siebtes Mitglied – und deshalb den unbeholfenden Komparsen Wolfgang (Merlin Sandmeyer aus „Die Diescounter“) engagieren muss. „Herrschaftszeiten, wer denkt sich denn so was aus?“, fragt Ranger einmal und fasst damit den Film ganz gut zusammen.

Ist „Das Kanu des Manitu“ politisch korrekt?

„Die Comedy-Polizei ist so streng geworden“, hat Herbig in einem Radiointerview hgesagt. Und der Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ merkt man an, dass die Filmemacher (Herbig hat Regie geführt, das Drehbuch stammt von ihm, Tramitz und Kavanian) sich nicht mehr so unbefangen über Themen wie sexuelle Orientierungen lustig machen oder leichtfertig in die Falle der kulturellen Aneignung gehen wollten. Als der Sheriff (Friedrich Mücke) seinem Deputy (RIck Kavanian in einer Doppelrolle) sagt: „Lesen Sie dem Indianerhäuptling seine Rechte vor!“, guckt ihn Abahatschi böse an und fällt ihm ins Wort: „Sagen’s bitte nicht Indianer!“

Das Kanu des Manitu. 88 Minuten. Von Michael Herbig. Mit Michael Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schiwers, Jessica Schwarz. Ab 6 Jahren. Kinostart: 14. August.