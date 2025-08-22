Das Knie: Ex-VfB-Profi Didavi bleibt überwiegend an der Seitenlinie
Der Spielgestalter spührt die Folgen seiner Laufbahn und tritt beim Filderstädter Kreisliga-A-Team kürzer. Von der Bank aus soll er das junge Team führen.
VfB-Fans sollten in der kommenden Saison wohl lieber nicht zum TSV Harthausen pilgern. Zumindest nicht in der Hoffnung, Daniel Didavi noch mal auf dem Fußballfeld zu sehen. Der Co-Trainer wird beim Filderstädter Kreisliga-A-Team, das im Bezirk Neckar/Fils unterwegs ist, vorwiegend an der Seitenlinie stehen. Das Knie des 184-fachen Bundesliga-Spielers lässt es immer weniger zu. In seiner Karriere warfen den Spielgestalter immer wieder Verletzungen zurück. Unter anderem ein Meniskusabriss und eine Knorpelverletzung im linken Knie, die ihn nach seiner Rückkehr 2012 nach Stuttgart zu einer Operation und einer siebenmonatigen Pause zwangen. Die Folgen spürt der heute 36-Jährige bis heute. In der vergangenen Runde kam Didavi auf acht Partien und zwei Tore.