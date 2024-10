Die Archivarin Nora Wohlfarth unterstützt Betroffene,die als Kinder in Heimen untergebracht waren und dort demütigende Erfahrungen gemacht haben. Diese Hilfe wird es aber nicht mehr geben, weil das Projekt endet.

Hilke Lorenz 23.10.2024 - 09:59 Uhr

Viele Kinder und Jugendliche, die in Heimen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe untergebracht oder in Kindererholungsheime verschickt worden waren, haben Schlimmes erlebt. In drei Projekten hat das Landesarchiv Baden-Württemberg in den letzten zwölf Jahren Betroffenen geholfen, Licht ins Dunkel ihrer Biografie zu bringen. Ein Gespräch mit der Archivarin Nora Wohlfarth über die Suche nach Gründen für die Grausamkeiten und ihren Frust darüber, dass sich darum bald niemand mehr kümmern wird.