Es ist wieder soweit: Im Oktober lädt Möbel RIEGER in Esslingen erneut zum Mega Jubiläums-Festival ein. 2025 werden zudem 75 Jahre Jubiläum gefeiert. Besucher dürfen sich auf Inspiration, Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie freuen.

Ende Oktober ist es endlich wieder soweit und Möbel RIEGER in Esslingen veranstaltet sein beliebtes Mega Jubiläums-Festival. Am 25. Oktober öffnet das Möbelhaus seine Türen für ein unvergessliches Ereignis, das mittlerweile zum echten Publikumsmagneten geworden ist. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm sowie zahlreiche spannende Aktivitäten machen diesen Tag zu einem besonderen Highlight für Jung und Alt. Und weil Möbel RIEGER in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, gibt es das Mega Jubiläums-Festival dieses Jahr in der Jubiläumsversion.

Mega Jubiläums-Festival im Möbelhaus Wer am Samstag, den 25. Oktober ab 11 Uhr bei Möbel RIEGER vorbeischaut, wird mit einem gratis Begrüßungssekt empfangen. Vor Ort warten zahlreiche kulinarische Highlights darauf, verköstigt zu werden und Wein-Liebhaber können sich bei einem Tasting von Teamwerk Esslingen durch leckere Tropfen probieren. Verschiedenste Mitmach-Workshops werden ebenfalls für kleine und große Besucher angeboten. Beim Workshop mit Geigenkäfer können sich Kreative an Makramee-Techniken ausprobieren. Außerdem wird ein kreativer Workshop zum Kerzen färben angeboten, an dem Gäste kostenlos teilnehmen können. Besucher dürfen sich auf unterhaltsame Moderation und tolle musikalische Begleitung von Josh Kochhann und in2deejay freuen. Auch das Rolling Piano ist wieder mit dabei und bezaubert Musikbegeisterte im gesamten Haus.

Buntes Familienprogramm für Klein und Groß

Das Möbel RIEGER Mega Jubiläums-Festival freut sich über jeden Besucher und schafft jährlich ein Fest für die ganze Familie. Für leuchtende Kinderaugen sorgt das bunte Kinderprogramm. Auf dem Programm stehen Kinderschminken, Spaß mit dem Rieger Tiger sowie eine packende Zaubershow von Markus Seybold, die Klein und Groß in ihren Bann zieht.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Beim Mega Jubiläums-Festival wird stets ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten, so wird es neben verschiedenen Mitmach-Workshops, kulinarischen Highlights und Moderation und Musik zudem eine Plattform für regionale Aussteller geben, die ihre Produkte präsentieren: Von Hyla über Thermomix bis hin zu BMW ahg – hier ist für jeden etwas dabei. Zusätzlich profitieren Besucher von kompetenten Expertenberatungen vor Ort, denn bei Möbel RIEGER ist der Kunde König. Moderne und angesagte Wohnideen von erfahrenen Stylisten finden Besucher auf der Ausstellungsfläche. Hier lassen sich Inspirationen für das eigene Zuhause sammeln. Und wer zwischendurch eine kleine Pause einlegen möchte, kann am exklusiven Gin-Tasting mit Ginstr teilnehmen oder sich eine Auszeit an der Leonardo-Cocktailbar gönnen.

Exklusive Gewinne abstauben

Ein weiteres Highlight des Tages ist die Möglichkeit, stündlich exklusive Limousinen-Fahrten, sowie Wertgutscheine über 50 Euro für das Möbelhaus Möbel RIEGER zu gewinnen. Mitmachen und Daumen drücken ist angesagt.

Gemeinsam das große Möbel RIEGER Mega Jubiläums-Festival feiern

Möbel RIEGER lädt alle herzlich ein, das beliebte Mega Jubiläums-Festival zu besuchen und einen unvergesslichen Tag voller Freude und Begeisterung zu erleben. Das gesamte Team freut sich, die Besucher am 25. Oktober 2025 zu den regulären Öffnungszeiten von 9.30 Uhr bis 19 Uhr in Esslingen willkommen zu heißen.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite von Möbel RIEGER sowie auf den Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram und TikTok. Weitere Einblicke gibt es auch auf YouTube.