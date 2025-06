„Das perfekte Dinner“ hält sich bald 20 Jahre im Privatfernsehen. In dieser Woche wird wieder in Stuttgart und der Region geschnibbelt und gebrutzelt.

Wie sieht ein Menü aus, das einem Schwaben (beziehungsweise einer Schwäbin) mundet? Den anspruchsvollen Gaumen der Landsleute möglichst gut zu kitzeln und die Geschmacksknospen zu verwöhnen, das versuchen in dieser Woche fünf Hobbyköche aus Stuttgart und der Region. Das bekannte TV-Format „Das perfekte Dinner“ war wieder einmal im Ländle zu Gast – in dieser Woche werden die neuen Folgen ausgestrahlt.

Am Montag machte Melanie aus Vaihingen den Anfang. Die 48-Jährige ist begeisterte Hobby-Imkerin und servierte schwäbische Klassiker wie Flädlesuppe, eine „Schwäbische Rolle“ mit handgeschabten Spätzle, beim Nachtisch ließ sie die dreifache Mutter von Rezepten aus dem Schwarzwald inspirieren. Von den Mitstreitern gab es für das Menü am Ende 30 von möglichen 40 Punkten.

Gespannt dürfen die Zuschauer auch auf Liana aus Stuttgart sein, die am heutigen Dienstag die Gastgeberin gibt. Die 27-Jährige beschreibt sich als „kreativ“ in der Küche. Bei ihrem Sellerie-Espuma hat sie sich von einer Künstlichen Intelligenz helfen lassen, die schlug ihr die für eine Hauptspeise ungewöhnliche Zutat Vanille vor. „Ich habe es ausprobiert, und es war mega!“ Dass ihr Menü am Ende komplett auf den Tisch kam, dabei half auch das Produktionsteam ein bisschen mit:

Das perfekte Dinner in Stuttgart – aktuelle Kandidaten und Menüs

Montag, 2. Juni – Tag 1

Kandidatin: Melanie (48)

Vorspeise: Flädlesuppe

Hauptspeise: Schwäbische Rolle mit handgeschabten Spätzle

Nachspeise: Klassiker aus dem Schwarzwald

Dienstag, 3. Juni – Tag 2

Kandidatin: Liana (27)

Vorspeise: Pasta / Ricotta / Parmesan / getrocknete Tomaten / Pinienkerne / Basilikum

Hauptspeise: Rind / Sellerie / Vanille / Gemüse / Kartoffel / Basilikum

Nachspeise: Schokolade / Himbeere / Zitrone / Basilikum

Mittwoch, 4. Juni – Tag 3

Kandidatin: Joan

Vorspeise: „Azzuro“ - Oktopus / Garnele / Rucola

Hauptspeise: „Felicita“ - Kalb / Kartoffel / Gemüse

Nachspeise: „‚O sole mio“ - Mandel / Vanille / Orange

Donnerstag, 5. Juni – Tag 4

Kandidat: Ganbold (40)

Vorspeise: Vier Teigtaschen-Variationen mit harmonisierendem Dip, dazu ein Salädle - Ravioli / Bansh / Gyoza / Jiaozi

Hauptspeise: Zart gegrilltes Rib-Eye-Steak mit Kartoffel-Schalotten-Püree, dazu frisches Gemüse

Nachspeise: Karamellcreme und Khailmag, dazu Himbeersorbet

Freitag, 6. Juni – Tag 5

Kandidat: Marc

Vorspeise: Flädlesuppe

Hauptspeise: Ragout vom Rind / Käsespätzle / Kartoffelsalat

Nachspeise: Pfannkuchen / Steinobst / Apfel-Zimt-Eis

Wie funktioniert das perfekte Dinner?

Die Show auf VOX, das Teil der RTL-Gruppe ist, läuft seit dem Jahr 2006. In jeder Woche treten bis zu fünf Hobby-Köche gegeneinander an (in Wochen mit Feiertagen auch weniger), die jeweils an einem Abend die restlichen Teilnehmer empfangen und bekochen. Die Teilnehmenden bereiten ein Drei-Gänge-Menü zu, das nach dem Dinner von ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern bewertet wird. In die Bewertung des Abends fließen neben der Qualität der Speisen, der Präsentation der einzelnen Gänge und dem Schwierigkeitsgrad auch die Tischdekoration sowie die allgemeinen Gastgeberqualitäten des Kandidaten oder der Kandidatin ein.

Die Teilnehmenden vergeben zwischen null und zehn Punkten für den Abend. Derjenige, der am Ende der Woche die meisten Punkte erzielt, gewinnt ein Preisgeld von 3000 Euro. Übrigens: In Stuttgart und der Region wurden seit dem Start 19 Koch-Duelle aufgezeichnet. Im Ranking der Städte und Regionen, in denen „Das perfekte Dinner“ am häufigsten zu Gast war, rangiert Stuttgart damit auf Platz 10.

Wo läuft „Das perfekte Dinner“?

Im Normalfall läuft „Das perfekte Dinner“ von Montag bis Freitag von 19 bis 20.15 Uhr. bei Vox im Free-TV. Aktuelle und alte Folgen sind zudem online bei RTL+ abrufbar. Der Streamingdienst ist allerdings kostenpflichtig.