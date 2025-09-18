Vor 80 Jahren wurde die Stuttgarter Zeitung gegründet. Seitdem gab es viele Geschichten und Nachrichten. Was hätten diese Leser ohne die StZ nie erfahren?
18.09.2025 - 11:28 Uhr
Die Stuttgarter Zeitung feiert einen großen runden Geburtstag – am 18. September 1945, 133 Tage nach Kriegsende, erschien die erste Ausgabe. Seitdem recherchieren die Journalistinnen und Journalisten, Redakteurinnen und Redakteure Tag für Tag und schreiben darüber, was sich in Stuttgart, der Region, Baden-Württemberg, Deutschland und in der Welt in Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport tut. Dabei finden auch immer wieder ungewöhnliche und berührende Geschichten den Weg in die Zeitung.