Herning - Das Warten hat ein Ende. Deutschlands Handballer starten heute Abend (20.30 Uhr/ARD/Sportdeutschland.TV) gegen Polen in die Weltmeisterschaft. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason ist klarer Favorit, muss sich im Vergleich zum Testspiel-Sieg gegen Brasilien aber steigern. "Das wird das erste Endspiel", kündigte der Isländer an. Klar ist: Olympia-Silber soll kein Ausrutscher gewesen sein. Ziel ist die erste WM-Medaille seit dem Titel 2007.

Wo wird gespielt?

Die WM wird von drei Ländern ausgerichtet und findet in Dänemark, Norwegen und Kroatien statt. Im dänischen Herning absolviert Deutschland seine Vor- und Hauptrundenspiele. Auch Oslo sowie die kroatischen Städte Zagreb, Varazdin und Porec gehören zu den Spielorten. Erreicht das DHB-Team die K.-o.-Runde, geht es in Oslo weiter, wo am Final-Wochenende auch die Medaillen vergeben werden.

Wie ist der Turniermodus?

Die 32 teilnehmenden Teams teilen sich in der Vorrunde auf acht Gruppen mit je vier Teams auf. Die jeweils drei besten Mannschaften ziehen in die Hauptrunde ein und nehmen ihre Punkte, die sie gegen ebenfalls qualifizierte Nationen gewonnen haben, mit. In der zweiten Turnierphase gibt es vier Sechsergruppen - jeweils die zwei besten Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Auf wen trifft Deutschland in der Vorrunde?

Zwei Tage nach dem Duell mit Polen geht es gegen die Schweiz, die man zum EM-Auftakt als auch im November in der EM-Qualifikation klar besiegt hatte. Zum Abschluss der Vorrunde wartet am 19. Januar Tschechien. "Wenn wir in dieser Vorrunde nicht Gruppenerster werden, dann läuft was ganz gewaltig schief", sagte Handball-Ikone Stefan Kretzschmar. Beim Weiterkommen spielt das DHB-Team in der Hauptrunde gegen die drei besten Mannschaften aus der Vorrundengruppe B (Italien, Tunesien, Dänemark und Algerien).

In welcher Form ist das DHB-Team?

Die deutschen Handballer sind noch längst nicht in ihrer Olympia-Verfassung. Im Gegenteil: Die hart erkämpften Testsiege gegen Brasilien mit einer teils katastrophalen Chancenverwertung waren ein Warnschuss. Es fehlte an Intensität, Abstimmung und Präzision. "Deswegen macht mir das schon Sorgen", gab Gislason zu. Um bei der WM um Medaillen mitspielen zu wollen, braucht es eine drastische Leistungssteigerung.

Wer gehört zum Kader der DHB-Auswahl?

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Sebastian Heymann und Jannik Kohlbacher stehen noch zwölf Olympia-Helden im WM-Aufgebot, das von Kapitän Johannes Golla angeführt wird. Zu den Routiniers gehören der frisch gebackene Papa Andreas Wolff, Linksaußen Rune Dahmke sowie Christoph Steinert. Viele Hoffnungen ruhen wie immer auf Juri Knorr und natürlich auf Rückraum-Ass Renars Uscins. Gegen Polen wird Franz Semper aufgrund muskulärer Probleme ausfallen.

Wo kann man die Spiele verfolgen?

Die Partien der DHB-Auswahl sind live in der ARD oder im ZDF zu sehen. Beide Sender wechseln sich ab. Die Fans können die Übertragungen im Fernsehen und Livestream verfolgen. Komplett ist die Handball-WM nur kostenpflichtig bei Sportdeutschland.TV zu sehen. Die Streaming-Plattform zeigt alle 96 Spiele live. Zusätzlich überträgt Eurosport einige Spiele ohne deutsche Beteiligung im Free-TV.

Wer sind die Favoriten?

Weltmeister und Olympiasieger Dänemark um Welthandballer Mathias Gidsel ist der Top-Favorit auf den Titel. Europameister Frankreich, das gegen Deutschland bei Olympia in einem Jahrhundertspiel unterlegen war, sowie die Schweden zählen ebenfalls zu den heißen Medaillenkandidaten. Spanien sowie den Co-Gastgebern Kroatien und Norwegen ist eine Überraschung zuzutrauen. Mindestziel des DHB-Teams ist der Einzug ins Viertelfinale.