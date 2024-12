Die Adventszeit legt ihren Endspurt für dieses Jahr hin. In Renningen ist die Sonderausstellung „Weihnachten wie es früher war“ im Heimatmuseum Rankbachtal am Sonntag, 22. Dezember, zu sehen – mit Waffeln, Glühwein und Weihnachtsschmuck vergangener Tage. Geöffnet hat die Ausstellung von 14 bis 17 Uhr. Weitere Öffnungstage sind der 29. Dezember sowie der 5. Januar. Im Erdgeschoss gibt es unter anderem Christbäume mit Schmuck der vergangenen 100 Jahre zu sehen. Im ersten Stock sind eine Vielzahl von Puppenstuben, Puppenschulen, Puppenküchen und Kaufläden ausgestellt – sie zeigen, über was sich die Kinder damals freuten.

Natur bei der Stadtkapelle Heimsheim, Hofweihnacht in Schöckingen

In Heimsheim gibt die Stadtkapelle am Samstag, 21. Dezember, in der Stadthalle ihr Jahresabschlusskonzert. Das Motto: „Symphonie der Natur“. Der Verein kündigt einen „Abend voller Emotionen, Gänsehautmomente und musikalischer Leidenschaft“ an. Hallenöffnung ist um 18.30 Uhr, los geht’s mit der Jugendkapelle um 19.30 Uhr. Weitere Infos gibt es auf www.mvheimsheim.de.

Lesen Sie auch

Auf dem Martinshof in Hirschlanden-Schöckingen wird am Sonntag Hofweihnacht gefeiert. Gemeinsam mit den Bauernhoftieren – unter anderem dem Esel – geht es auf den Weg zur Krippe. Beginn ist um 17.30 Uhr. Im Anschluss gibt es Punsch, Glühwein und weihnachtliches Gebäck. Tassen müssen die Besucher selbst mitbringen. Der Erlös wird gespendet.

Das Blockflötenquartett „Frischer Wind“ tritt am Sonntag in der evangelischen Matthäuskirche in Gerlingen auf – mit einer musikalischen Reise durch die Weihnachtsgeschichte. Wiltrud Trumpp, Schèron Waldner Schöpf, Andrea Vincon und Katrin Vincon bieten Werke von Bach, Händel, Sieg und anderen dar. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Spende sorgt für Freude.

Weihnachten in leuchtenden Spektralfarben

Joo Kraus (Trompete), Dieter Kraus (Saxofon), Gregor Hübner (Violine), Veit Hübner (Kontrabass) und Andreas Gräsle (Klavier, Orgel) bitten im Klangraum der Konstanzer Kirche in Ditzingen zum farbenfrohen Weihnachtskonzert. In „Colours of the Star“ soll am Sonntag ab 17 Uhr die ganze Pracht und das Wunder von Weihnachten in leuchtenden Spektralfarben zur Geltung kommen. Die fünf Musiker verbinden mittelalterliche Musik mit moderner Filmmusik, Improvisation und Jazz. Der Eintritt ist frei, Spenden sind auch hier willkommen.

Und zu guter Letzt gibt es am Freitag noch den Poetry Slam in der Beat Baracke zu Leonberg. Mehrere Vortragende präsentieren fesselnde, berührende, tiefsinnige Texte, um diese vom Publikum bewerten zu lassen. Beginn: 20 Uhr, Eintrittspreise ab 8 Euro.