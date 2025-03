Wenn der Frühling naht, dann wird in den Kommunen rund um Leonberg aufgeräumt: Bei den traditionellen Wald- und Flurputzeten tun sich engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammen und entfernen unliebsamen Müll aus Büschen, Straßengräben und Grünflächen. Diese Woche ist Rutesheim dran, nämlich am Freitag, 21. März. Eigentlich hätte die Aktion schon eine Woche vorher stattfinden sollen, wurde wegen schlechtem Wetter aber verlegt. Bei Sonnenschein sollte das gemeinsame Aufräumen dann doch mehr Spaß machen. Treffpunkt ist beim städtischen Bauhof in der Drescherstraße, los geht es um 8.30 Uhr. Im Anschluss gibt es für alle Helfer noch eine kostenlose Stärkung und Getränke. Um Anmeldung unter t.kilper@rutesheim.de oder der Telefonnummer 07152 / 50 02 10 31 wird gebeten.

Geselligkeit bei Maultaschen und Kunst

Um Gemeinschaft geht es am Wochenende auch bei der Aktion „Leo-Mitte isst“ im Bürgerzentrum Stadtmitte in Leonberg. Das gesellige Treffen beginnt am Samstag, 22. März, um 11.30 Uhr. Bis 14.30 Uhr kann jeder, der mag, zum gemeinsamen Essen, Kennenlernen und Quatschen vorbeischauen. Auf der Speisekarte stehen, natürlich: Maultaschen. Essen und Getränke sind kostenlos, über eine kleine Spende freuen sich die Organisatoren. Das sind die Ehrenamtlichen der Gemeinschaft im Quartier Leonberg. Sie bieten das gemeinsame Essen regelmäßig an, bieten so Anschluss und ein schönes Mittel gegen Einsamkeit – und sie informieren beim Essen nebenbei auch noch über ihre anderen Initiativen und Aktionen.

Beate Herdtle hat die Welt und die Linien, die Menschen und Länder verbinden, von oben gesehen: Als ehemalige Flugbegleiterin kennt die Künstlerin aus Heidelberg die Welt von oben und malt sie aus dem Gedächtnis. „Luftlinien“ heißt ihre Ausstellung also passenderweise, die derzeit in der Wendelinskapelle in Weil der Stadt zu sehen ist. Am Wochenende kann sie samstags und sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr besucht werden. Mit direkten Luftlinien von einem Ort zum anderen hat die Kunst von Beate Herdtle dann aber doch wenig zu tun – ihre mit Öl oder Buntstift gemalten Linien nehmen Umwege, die Bilder sind geprägt von der Improvisation der Künstlerin. Die Werke spiegeln ihre Erfahrungen und Beobachtungen, Reisen, Landschaften und Sehnsüchte wieder.

Neue Kinderkleidung beim Kleidermarkt abstauben

Dass es bei der Kindererziehung ein Dorf braucht, ist ein gern zitierter Satz– zumindest bei der Anschaffung von Kinderkleidung ist das Durchtauschen mit anderen Familien oder Stöbern auf dem Basar inzwischen fast unabdingbar. Der Kinderkleidermarkt der Nachbarschaftshilfe Rutesheim bietet genau die richtige Plattform, um sich für annehmbare Preise mit neuer Kleidung für die Kleinsten einzudecken. Der Markt findet am Samstag, 22. März, von 9 bis 14 Uhr statt. Für Schwangere mit Mutterpass öffnet der Basar bereits am Freitag, 21. März, von 11 bis 12 Uhr.