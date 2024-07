Summer McIntosh (17) wird über 400 Meter Lagen mit riesigem Vorsprung Olympiasiegerin – nun will die Kanadierin weiter auf der Erfolgswelle schwimmen.

Jochen Klingovsky 30.07.2024 - 13:47 Uhr

In der Arena in La Defense gibt es viele extrem knappe Entscheidungen, oft entscheidet lediglich der bessere Anschlag. Und dann gibt es noch Summer McIntosh (17). Das Wunderkind des Schwimmsports gewann am späten Montagabend über 400 Meter Lagen – und wie! Die Kanadierin lag nach 4:27,71 Minuten 5,7 und 7,2 Sekunden vor dem US-Duo Katie Grimes und Emma Weyant, im Becken bedeutet das eine halbe Ewigkeit. „Mit einer komfortablen Führung auf die letzten 100 Meter zu gehen, war ein wunderbares Gefühl“, sagte Summer McIntosh, nachdem bei der Siegerehrung die Hymne verklungen war, „ich habe den Ton gesetzt.“ Was Fans und Medien in einer etwas anderen Stimmlage und mit wesentlich mehr Euphorie kommentierten.