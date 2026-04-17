Das zweite Zuhause Schwäbisch-mongolischer Familientraum: Ein Leben in der Jurte
Über der Stuttgarter City lebt eine sechsköpfige Patchwork-Familie in einer Jurte – so oft es geht. Jetzt möchten sie dort einen Naturkindergarten errichten.
Über der Stuttgarter City lebt eine sechsköpfige Patchwork-Familie in einer Jurte – so oft es geht. Jetzt möchten sie dort einen Naturkindergarten errichten.
Es sind nur wenige Minuten den Hang entlang, und doch führt der schmale Weg in eine andere Welt. Plötzlich weitet sich die Sicht zwischen den Schrebergärten auf den Stuttgarter Kessel, die Häuser des Stuttgarter Ostens erscheinen als Miniaturstadt im Tal. Hier oben aber thront im Schatten von Laubbäumen und Sträuchern eine mongolische Jurte, die für eine sechsköpfige Familie ein zweites Zuhause geworden ist.