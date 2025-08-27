Datenanalyse für Stuttgart: Im „Stuttgarter T“ ist die Klima-Ungerechtigkeit besonders groß

In 18 Stuttgarter Nachbarschaften in der Innenstadt und im Neckartal sind die Menschen gleich doppelt und dreifach belastet: Ein Monitoring der Stadtverwaltung zeigt erstmals, in welchen Stadtvierteln die Einwohner besonders stark von Umwelt-Ungerechtigkeit betroffen sind. In diesen Vierteln ist das Leben durch große Hitze im Sommer, einen Mangel an Grünflächen, nächtlichen Lärm und Luftschadstoffe besonders belastend, während gleichzeitig der Gesundheitszustand relativ vieler Menschen schlecht ist und vergleichsweise viele als arm gelten.