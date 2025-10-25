Eine exklusive Datenanalyse unserer Zeitung zeigt: Ludwigsburg und Kornwestheim gehören zu den Städten mit der höchsten Grundsteuerbelastung in Baden-Württemberg.

Eine exklusive Datenanalyse unserer Zeitung zeigt erstmals, in welchen baden-württembergischen Städten und Gemeinden die Grundsteuerbelastung am höchsten ist. Dafür wurde die durchschnittliche Grundsteuer je Quadratmeter bebautes Wohngrundstück errechnet. Unter den Spitzenreitern ist auch Kornwestheim an Platz neun mit 1,99 Euro pro Quadratmeter und Ludwigsburg an Platz zehn mit 1,93 Euro pro Quadratmeter.

 

In die Berechnung eingeflossen sind neben dem örtlichen Grundsteuer-Hebesatz auch die Bodenrichtwerte, die den Grundstückswert abbilden und zur Berechnung der Grundsteuer herangezogen werden. Eine hohe Grundsteuerbelastung kann sowohl durch einen hohen Hebesatz als auch durch teuren Grund und Boden entstehen – oder durch beides.

Christopher Heck vom Gemeindetag verweist auf das „historische Defizit“ in den Kommunalfinanzen. Es zeichne sich ab, „dass sich vielerorts Mehrbelastungen oder Leistungseinschränkungen kaum vermeiden lassen werden. Die Erhöhung der Grundsteuer kann hierbei ein Element sein.“ Spitzenreiter in Baden-Württemberg sind Tübingen (2,69 Euro pro Quadratmeter), Stuttgart (2,62 Euro) und Mannheim (2,50 Euro). Statistisch gesehen ist die Grundsteuerbelastung umso höher, je größer und großstadtnäher eine Gemeinde ist.