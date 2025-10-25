Eine exklusive Datenanalyse unserer Zeitung zeigt: Ludwigsburg und Kornwestheim gehören zu den Städten mit der höchsten Grundsteuerbelastung in Baden-Württemberg.

Eine exklusive Datenanalyse unserer Zeitung zeigt erstmals, in welchen baden-württembergischen Städten und Gemeinden die Grundsteuerbelastung am höchsten ist. Dafür wurde die durchschnittliche Grundsteuer je Quadratmeter bebautes Wohngrundstück errechnet. Unter den Spitzenreitern ist auch Kornwestheim an Platz neun mit 1,99 Euro pro Quadratmeter und Ludwigsburg an Platz zehn mit 1,93 Euro pro Quadratmeter.