Wie sind die Menschen in der Region Stuttgart unterwegs? Welche Verkehrsmittel nutzen sie? Wo müssen Verkehrswege neu- oder ausgebaut werden? Eine große Befragung soll darüber Aufschluss geben.

Christian Milankovic 07.03.2025 - 06:00 Uhr

Wie bewegen sich die rund 2,8 Millionen Menschen, die in der Region Stuttgart leben? Der Verband Region Stuttgart (VRS) kennt die Zahlen und Daten: allerdings liegt die letzte Analyse, die ins Verkehrsmodell des VRS eingeflossen ist, 15 Jahre zurück – und damit fast eine Ewigkeit, was die Mobilitätsentwicklung angeht. Deswegen will die Region jetzt wieder genau hinsehen und erhebt in diesem Jahr Daten zum Verkehrsverhalten von 5000 Haushalten in der Landeshauptstadt Stuttgart und den Kreisen Ludwigsburg, Rems-Murr, Esslingen, Göppingen und Böblingen.