Wie könnte eine Social-Media-Alterskontrolle funktionieren, ohne zu viele persönliche Daten preiszugeben? Ein Datenschutzexperte warnt vor Ausweis-Uploads und KI-Schätzungen.
16.03.2026 - 04:00 Uhr
Wiesbaden - Sollte in Deutschland eine Altersgrenze für Social Media kommen, stellt sich die Frage nach einer datenschutzkonformen Kontrolle. Schließlich sind der Geburtstag und das Geburtsjahr sehr persönliche Daten. "Wichtig ist, dass die Systeme effektiv das Alter erfassen können und sie möglichst wenig in die Grundrechte der Überprüften eingreifen", sagt der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.