Deutschland hat ein Problem mit Datenschutz. Und das ist hausgemacht. Es braucht nicht weniger Datenschutz – aber einen anderen, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.
14.12.2025 - 17:48 Uhr
Es ist das vielleicht unbeliebteste Bürgerrecht des Landes. Jedenfalls fluchen viele Menschen regelmäßig darüber, was ihnen dank des zweiten Artikels des Grundgesetzes zusteht: ihr Recht, selbst bestimmen zu dürfen, wie mit ihren personenbezogenen Daten umgegangen wird. Für viele ist Datenschutz eher ein alltägliches Ärgernis als ein stolzes Bürgerrecht.