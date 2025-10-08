Die Datenschutzbehörden warnen vor dem EU-Entwurf zur Chatkontrolle und fordern die Regierung zum Widerstand auf. Sie kritisieren die geplante Massenüberwachung privater Nachrichten.
08.10.2025 - 13:13 Uhr
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden von Bund und Ländern hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, den EU-Entwurf zur sogenannten Chatkontrolle abzulehnen. Der Verordnungsentwurf der dänischen EU-Ratspräsidentschaft überschreite rechtsstaatliche Grenzen, erklärte die Datenschutzkonferenz am Mittwoch in Berlin. Darin seien „verpflichtende Möglichkeiten zur Massenüberwachung privater Chats“ sowie des „flächendeckenden Scannens von privaten Nachrichten“ vorgesehen.