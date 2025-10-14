Wenn die Tage kürzer werden und das Wetter ungemütlicher, steigt die Lust auf gemütliche Stunden zu zweit. Auf dem Sofa unter der Kuscheldecke mit einer Tasse Tee versinken, geht natürlich immer – klar.

Der Herbst hat aber noch viel mehr zu bieten. Hier kommen herbstliche Date-Ideen für Lovebirds. Oder für die, die es werden wollen.

Kürbis, Brettspiele, Wochenmarkt und Planetarium

Brettspiele zum Verlieben

Für alle, die nicht nur von ihrem Date, sondern auch Gesellschaftsspielen begeistert sind, ist das Bernstein in Stuttgart-Mitte der perfekte Spot. Die ganze Bar ist vollgepackt mit Brett- und Kartenspielen. Da findet sich garantiert das passende Spiel für eine lustige Partie.

In entspannter Atmosphäre, bei einem leckeren Drink und vielleicht etwas Kleinem zum Snacken, lässt sich der Abend perfekt mit Spielen und guter Stimmung in Zweisamkeit verbringen.

Das Gute: Wird es kurz unangenehm still und es gibt ungewollt nichts mehr zu reden, bietet das Spiel immer Gesprächsstoff – oder einfach die perfekte Ausrede, sich plötzlich ganz aufs Spielgeschehen konzentrieren zu müssen.

Bernstein, Pfarrstraße 7, Stuttgart-Mitte, So-Do 16-2 Uhr, Fr + Sa 16-3 Uhr, montags geschlossen

Zum Anbeißen: Kürbis-Dinner

Jeder Topf findet seinen Deckel. Wer seinen Deckel schon gefunden hat, gerade jemanden kennenlernt oder einfach Lust auf ein schönes Date hat, kann sich ans Kochen heranwagen und gemeinsam ein Kürbismenü zaubern.

Dafür geht es Hand in Hand auf einen der vielen Stuttgarter Wochenmärkte, um viele verschiedene Kürbissorten zu besorgen. Mit einer vollen Tasche Kürbisse geht’s dann nach Hause, um sie gemeinsam zu einem leckeren Dinner zu verarbeiten. Das darf auch gerne etwas anderes als Kürbissuppe sein. Welcher Wochenmarkt wo am nächsten liegt, erfahrt ihr hier.

Ein Tipp: Wer auf den Wochenmarkt in Stuttgart-Mitte einkaufen geht, kann danach noch für ein Frühstück in die Markthalle einkehren. Dort gibt es super leckere Paninis und sehr guten Espresso.

Und wer noch mehr Liebe für Kürbisse übrig hat, kauft einen Kürbis mehr und schnitzt ihn nach dem Essen für Halloween zu einer gruseligen Grimasse.

Wildschweine, Musik, Pilze und Weinberge

Nach den Sternen greifen

Gemeinsam in die Sterne schauen – romantischer geht’s nicht. Wenn der Himmel in Stuttgart zu wolkenverhangen ist, gibt es den glitzernden Nachthimmel auch ganz bequem im Planetarium.

Auf dem Programm stehen nicht nur Vorstellungen rund um unser Sonnensystem. Wer die Date Night weniger wissenschaftlich mag, kann auch eine der Musikvorstellungen im Planetarium besuchen. Beispielsweise die Shows als Hommage an die Band Queen oder Pink Floyd.

Planetarium Stuttgart, Willy-Brandt-Straße 25, Stuttgart-Mitte, Di+Do 9-12 und 14-16 Uhr, Mi 9-12 und 14-20 Uhr, Fr 9-12 und 14-21 Uhr, Sa+So 12.30-19 Uhr, montags geschlossen

Wild(schwein) und romantisch

Tee in die Thermoskanne, Schuhe an und los geht der Mausflug Richtung Schloss Solitude. Das Schloss beeindruckt mit seiner Kulisse sowieso, wer die tierliebe Begleitung beim Date noch ein bisschen mehr beeindrucken will, spaziert einfach weiter. Nur eine halbe Stunde zu Fuß durch raschelndes, buntes Laub führt der Weg zum Wildschweingehege. Kuscheln ist mit den Wildschweinen zwar nicht drin – aber dafür ja vielleicht mit jemand anderem.

Beim Schloss Solitude lass Foto: Imago/imagebroker

Abgerundet wird das Date mit einem kleinen Picknick mit einer warmen Decke auf einer der Bänke vor dem Schloss.

Schloss Solitude, Solitude 1, Stuttgart-Weilimdorf

Prost und plaudern in den Weinbergen

Wenn die Blätter fallen, ist das die perfekte Zeit für einen Spaziergang durch die Weinberge. Danach geht’s in den Besen – zu zweit schmeckt’s einfach besser. Zwischen Reben und Lichterketten am Weinglas nippen, dazu eine Käseplatte oder Antipasti teilen und ganz entspannt den Moment genießen. Hört sich nach einem gelungenen Date an einem sonnigen Herbstsonntag an.Welche Besen in Stuttgart gerade geöffnet sind, erfahrt ihr hier .

Mission Pilze suchen

Weiter geht’s mit Dates in der Natur. Gemeinsam neue Dinge ausprobieren und neue Orte entdecken macht einfach Spaß. Pilzesuchen ist dafür ein cooler, etwas anderer Date-Vorschlag.

Ab in den Wald, einen Pilzratgeber schnappen und zusammen auf Pilzsuche gehen. Dabei ist man von wunderschöner Natur umgeben. Mit etwas Glück lassen sich sogar Eichhörnchen beobachten.

In Stuttgart eignen sich besonders die Wälder in Büsnau und Weilimdorf sowie der Kuckucksweg in Botnang. Wer Lust hat, etwas weiter zu fahren, kann das Gebiet auf den Schönbuch oder den Schurwald ausweiten. Pilzratgeber gibt es in der lokalen Buchhandlung oder online meist schon ab 12 Euro.

Schau auf die Kunst, Kleines!

Wenn das Wetter nicht mitspielt, der Tag aber zu schade für die Couch ist, bietet sich ein Museumsbesuch in Stuttgart wunderbar an. Die Auswahl an Kunstrichtungen ist riesig, da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch im Staatsgalerie Stuttgart, im Kunstmuseum oder im Linden-Museum? Ideal um rauszufinden, wer von euch den besseren Kunstgeschmack hat.

Und danach? Ab ins nächste Café auf einen Kaffee oder Drink, um den Tag locker ausklingen zu lassen und zu überlegen, welches Date als nächstes auf der Liste steht.

Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 30-31, Stuttgart-Mitte, Fr-Mi 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr, montags geschlossen

Kunstmuseum Stuttgart, Kleiner Schlossplatz 1, Stuttgart-Mitte, Sa-Do 10-18 Uhr, Fr 10-21 Uhr, montags geschlossen

Linden-Museum, Hegelplatz 1, Stuttgart-Mitte, Di-Sa 10-17 Uhr, So 10-18 Uhr

Zusammen abtauchen

Bademantel an, Stress aus. Für verliebte Wasserratten sind Thermen und Saunen eine entspannte Abwechslung in der eher grauen Jahreszeit. Im Dampfbad, Whirlpool und auf den Liegen lässt es sich wunderbar zu zweit entspannen.

In Stuttgart geht das im Leuze oder den SchwabenQuellen. Wem ein längerer Fahrtweg nichts ausmacht, taucht in der Therme Böblingen im Stuttgarter Umland ab.

Das Leuze, Am Leuzebad 2a, Stuttgart-Ost, So-Di 6-21 Uhr, Mi-Sa 6-23 Uhr

SchwabenQuellen, So-Di 10-22.30 Uhr, Mi-Sa 10-23.30 Uhr

Therme Böblingen, Am Hexelbuckel 1, Böblingen, Mo-So 9-22 Uhr