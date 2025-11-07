Match per Tröte: In einem Dorf im Saarland werden Paare lautstark übers Tal verkündet – und manchmal funkt es. Der Brauch soll immaterielles Kulturerbe werden.
07.11.2025 - 04:00 Uhr
Saarhölzbach - In einem kleinen Ort im Saarland braucht man keine Dating-Apps. Hier gibt es einen besonderen Brauch, der Leute verkuppeln will. Jedes Jahr werden rund 100 vorher ausgewählte Paare ausgerufen, die dann zusammen zum Tanz auf einen Ball gehen. "Dabei kommt es immer wieder mal vor, dass es funkt", sagt der stellvertretende Ortsvorsteher Hans-Dieter Michel.