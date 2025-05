Ein Konklave kann wenige Stunden oder mehrere Jahre dauern – die Geschichte kennt extreme Beispiele. Ein Blick auf die Rekorde, während die Welt auf die Wahl des nächsten Papstes blickt.

Katrin Jokic 06.05.2025 - 15:12 Uhr

Wie lange dauert das Konklave 2025?

Am 7. Mai 2025 beginnt in der Sixtinischen Kapelle das erste Konklave seit der Wahl von Papst Franziskus im Jahr 2013. Nach seinem Tod am 21. April 2025 versammeln sich nun die wahlberechtigten Kardinäle, um ein neues Oberhaupt der katholischen Kirche zu bestimmen.