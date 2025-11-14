Der Abwasserkanal unter der B14 zwischen den Mineralbädern und dem Neckartor wird für mehr als 100 Millionen Euro neu gebaut. Das hat vor allem Auswirkungen auf den Verkehr.
14.11.2025 - 05:00 Uhr
Mit bis zu 70000 Fahrzeugen am Tag gehört die Cannstatter Straße, wie die B14 zwischen dem Neckartor und den Mineralbädern heißt, zu einer der Hauptschlagadern in der Landeshauptstadt. Doch Verkehrsteilnehmer müssen vom 21. November an in diesem Bereich mit Beeinträchtigungen rechnen. Dann beginnen die vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung des Abwasserkanals des Nesenbachs unter der Bundesstraße. Dafür werden die Fahrbahnen verlegt und reduziert. Wo es bisher drei Spuren in jede Richtung gibt, sind es dann noch zwei.