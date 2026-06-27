Mehrere Feuer brechen am Freitag im Rems-Murr-Kreis aus. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz – und ein Landwirt hilft beim Löschen.

Jörg Breithut 27.06.2026 - 12:11 Uhr

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Freitag zu mehreren Bränden im Rems-Murr-Kreis gerufen worden. In Schwaikheim meldeten Anwohner eine brennende Markise am Freitagabend. Die Feuerwehr rückte gegen 17 Uhr in die Seitenstraße aus und löschte die Markise und einen Blumenkübel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.