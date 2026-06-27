Mehrere Feuer brechen am Freitag im Rems-Murr-Kreis aus. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz – und ein Landwirt hilft beim Löschen.

Digital Desk: Jörg Breithut (jbr)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Freitag zu mehreren Bränden im Rems-Murr-Kreis gerufen worden. In Schwaikheim meldeten Anwohner eine brennende Markise am Freitagabend. Die Feuerwehr rückte gegen 17 Uhr in die Seitenstraße aus und löschte die Markise und einen Blumenkübel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.

 

Ein paar Stunden später geriet eine Wiese in Rudersberg in Brand. Die Einsatzkräfte löschten nördlich des Ortsteils Krehwinkel das Feuer gegen 20 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Brandes eingeleitet. Ob ein Sachschaden entstanden ist, sei bisher nicht klar.

Kurz darauf entzündete sich ein Feuer im Wald zwischen Murrhardt und Karnsberg. Mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Brand. Ein Landwirt half dabei mit einem 6000-Liter-Wasserfass aus. Der Sachschaden hält sich mit wenigen Hundert Euro in Grenzen. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zeugen, die etwas rund um das Feuer beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.