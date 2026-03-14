Dauerhafte Schließung der Sauna: Cannstatter Grüne kämpfen für Solebad-Sauna, CDU kritisiert das

Am 19. Dezember 2025 beschloss der Stuttgarter Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen einstimmig, den Saunabetrieb des Solebads zu schließen und die Fläche an Nanz medico zu verpachten. Das ambulante Rehazentrum möchte dort sein Zentrum (ZAR) erweitern. Begründung für diese Entscheidung: Die notwendige Sanierung sei zu teuer. Viele Bürgerinnen und Bürger aber auch die Grünen im Bezirksbeirat Bad Cannstatt reagierten empört. Ende Februar stellten die Cannstatter Grünen daher einen Antrag: Die Stadt solle ausführlich über den Planungsstand berichten.