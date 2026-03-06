 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Kosovo: Präsidiale Trümmerschlacht auf dem Amselfeld

Dauerkrise Kosovo: Präsidiale Trümmerschlacht auf dem Amselfeld

Dauerkrise: Kosovo: Präsidiale Trümmerschlacht auf dem Amselfeld
1
Auch Premier Albin Kurti steht unter Boykottverdacht Foto: dpa/Armend Nimani

Weil Kosovos Parlament sich nicht fristgerecht auf ein Staatsoberhaupt einigen konnte, steht das Land vor der dritten Parlamentswahl in 14 Monaten.

Korrespondenten: Thomas Roser (tro)

Dem ermatteten Publikum ist keine Pause vergönnt. Weil sich das Parlament nicht fristgerecht auf die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts verständigen konnte, muss laut Verfassung innerhalb von 45 Tagen eine neue Volksvertretung gewählt werden. Der krisengeschüttelte Staatsneuling steht damit vor der dritten Parlamentswahl in 14 Monaten. „Die Welt brennt. Aber in Kosovo folgt nach fünf Urnengängen in zwölf Monaten nun noch eine weitere Parlamentswahl im April“, klagt in Pristina der Analyst Ilir Deda. „Unverantwortliche Leute mit gefährlichen Plänen“ hätten das Land „in Neuwahlen getrieben“, ärgerte sich am Freitag verbittert die unfreiwillig aus dem Amt scheidende Landesmutter Vjosa Osmani.

 

Egal, ob Premier Albin Kurti (VV) – wie von Kritikern vermutet – mit seinen späten und lustlos geführten Sondierungsgesprächen von Anfang an auf Neuwahlen abzielte oder nicht: Bei Kosovos missglückter Präsidentenkür haben alle Beteiligten verloren.

Kurti und seine regierende VV müssen sich ankreiden lassen, sich um keinerlei echte Verständigung für einen Kompromisskandidaten bemüht zu haben. Stattdessen brüskierte der Premier nach tagelangen Sondierungsgesprächen mit dem späten Vorstoß, seinem ihm ergebenen Parteifreund und Außenminister Glauk Konjufca zum Staatsoberhaupt zu küren, die von ihm ausgebootete Osmani und die Oppositionsparteien.

Erdrutschsieg dank Weihnachtsferien

Zwar lastet die VV nun der oppositionellen Konkurrenz die Verantwortung für das in erster Linie von ihr verursachte Fiasko an. Doch es scheint fraglich, ob die VV trotz der Schuldzuweisungen ihren überraschend klaren Triumph bei den vorgezogenen Neuwahlen im Dezember im April wiederholen kann. Denn seinen damaligen Erdrutschsieg hatte Kurti vor allem den in den Weihnachtsferien heimgekehrten Diaspora-Wählern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich zu verdanken. Ob sie zur Blitzneuwahl im Frühjahr erneut anreisen, ist fraglich.

Unsere Empfehlung für Sie

Wahlen im Kosovo: Kosovos Präsidentschaftsroulette mit offenem Ausgang

Wahlen im Kosovo Kosovos Präsidentschaftsroulette mit offenem Ausgang

Nächste Woche muss Kosovos Parlament ein neues Staatsoberhaupt küren. Doch die dafür nötige Mehrheit ist ungewiss. Es drohen Parlamentsneuwahlen.

Wenige Stunden vor Ablauf der Wahlfrist wartete die von ihrem Ex-Verbündeten Kurti rüde aufs Abstellgleis bugsierte Osmani mit der Initiative für Verfassungsänderungen auf, das Staatsoberhaupt künftig direkt statt vom Parlament wählen zu lassen. Zwar hatte das Verfassungsgericht den Vorschlag einer Direktwahl 2011 ausdrücklich gebilligt, dafür allerdings auch klare Fristen genannt: Eine Änderung des Wahlmodus hat spätestens sechs Monate vor Ablauf des Mandats des amtierenden Präsidenten zu erfolgen.

Behebung des angerichteten Scherbengerichts

Auch weil Osmani als Präsidentin meist die loyale Erfüllungsgehilfin Kurtis mimte und den Anliegen der Opposition und der serbischen Minderheit kaum Gehör schenkte, blieb ihr deren Unterstützung für eine Wiederwahl versagt. Kritiker werfen der Opposition wiederum vor, sich allzu tatenlos an dem Zerwürfnis der Ex-Partner Kurti und Osmani geweidet und dem Premier völlig das Heft des Handelns überlassen zu haben, statt mit der Verständigung auf einen gemeinsamen Kandidaten selbst eine Kompromisslösung zu forcieren.

Unsere Empfehlung für Sie

Serbische Raffinerien: Ungarns Erdölriese auf Expansionskurs

Serbische Raffinerien Ungarns Erdölriese auf Expansionskurs

Russlands Gazprom hält die Mehrheit am serbischen Energiekonzern NIS. Die USA erzwingen den Verkauf. Nun soll ein ungarischer Erdölriese zum Zug kommen.

Nach dem Ende der Amtszeit von Osmani am 4. April wird laut Verfassung mit der Parlamentsvorsitzenden Albulena Haxhiu (VV) eine loyale Gefolgsfrau von Kurti geschäftsführend das Präsidentenamt übernehmen. Mit dem Antrag beim Verfassungsgericht, die verfassungsmäßige Frist für die Präsidentenwahl „ausnahmsweise“ für 60 Tage auszusetzen, mühte sich Haxhiu noch in der Nacht zum Freitag um eine Behebung des angerichteten Scherbengerichts.

Vorgezogene Neuwahlen angekündigt

Vermutlich auch, um weiteren Verzögerungsmanövern der VV und ihres Ex-Bundesgenossen Kurti zuvorzukommen, hat Noch-Präsidentin Osmani am Freitagmorgen das Parlament für aufgelöst erklärt – und vorgezogene Neuwahlen angekündigt: „Eine Verfassungsfrist lässt sich nicht aussetzen oder verlängern: Diese ist um Mitternacht verstrichen.“

Weitere Themen

Landtagswahl in Baden-Württemberg: Partei der Rentner fordert Mindestrente von 1.300 Euro

Landtagswahl in Baden-Württemberg Partei der Rentner fordert Mindestrente von 1.300 Euro

Die Partei der Rentner möchte eine Mindestrente von 1.300 Euro und das Rentensystem reformieren. Kann sie mit ihrem Programm bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg punkten?
Von Janina Link
Kleinpartei bei der Landtagswahl: Klimaliste will Baden-Württemberg ökologisch neu ausrichten

Kleinpartei bei der Landtagswahl Klimaliste will Baden-Württemberg ökologisch neu ausrichten

Klimaschutz ist für viele Wähler ein zentrales Thema – die Klimaliste Baden-Württemberg setzt genau darauf. Kann die Partei bei der Landtagswahl ihr bisher bestes Ergebnis übertreffen?
Von Janina Link
Dauerkrise: Kosovo: Präsidiale Trümmerschlacht auf dem Amselfeld

Dauerkrise Kosovo: Präsidiale Trümmerschlacht auf dem Amselfeld

Weil Kosovos Parlament sich nicht fristgerecht auf ein Staatsoberhaupt einigen konnte, steht das Land vor der dritten Parlamentswahl in 14 Monaten.
Von Thomas Roser
Newsblog zu Angriffen auf Iran: Kein Iran-Deal: Trump fordert bedingungslose Kapitulation

Newsblog zu Angriffen auf Iran Kein Iran-Deal: Trump fordert "bedingungslose Kapitulation"

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer setzen die USA und Israel ihre Angriffe fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.
USA: So ordnet Trumps Lateinamerikas Landkarte neu

USA So ordnet Trumps Lateinamerikas Landkarte neu

An diesem Samstag erwartet der US-Präsident in Miami die inzwischen große Schar verbündeter Regierungen südlich des Rio Bravo. Es könnte ein historisches Treffen werden.
Von Tobias Käufer
Einreiseregeln: EU verschärft Visapflicht für georgische Diplomaten

Einreiseregeln EU verschärft Visapflicht für georgische Diplomaten

Erstmals setzt die EU verschärfte Visaregeln um: Georgische Diplomaten müssen jetzt zusätzliche Nachweise erbringen. Auch ältere Abkommen verlieren ihre Gültigkeit.
Europäische Union: Island will über neue EU-Beitrittsgespräche abstimmen lassen

Europäische Union Island will über neue EU-Beitrittsgespräche abstimmen lassen

In der Krise rückt Island näher an die EU: Die Bevölkerung soll über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen abstimmen. Beim letzten Mal waren die nicht erfolgreich verlaufen.
So ist die wirtschaftliche Lage von Deutschlands Rentnern

Zwischen Rentenerhöhung und Grundsicherung So ist die wirtschaftliche Lage von Deutschlands Rentnern

Gute Nachrichten für Millionen  Rentner: Ihre Bezüge steigen im Sommer mehr als gedacht und stärker als die Inflation. Und doch: Viele Senioren sind auf Grundsicherung angewiesen.
Rechtsextremismus: AfD-Jugend in NRW als Verdachtsfall eingestuft

Rechtsextremismus AfD-Jugend in NRW als Verdachtsfall eingestuft

Neuer Name, aber nach Einschätzung der Behörden alte Strukturen: Der NRW-Verfassungsschutz hat die AfD-Jugend erneut im Visier.
Landtagswahl Baden-Württemberg: CDU-Kandidat Hagel bleibt trotz grüner Aufholjagd gelassen

Landtagswahl Baden-Württemberg CDU-Kandidat Hagel bleibt trotz grüner Aufholjagd gelassen

Kurz vor der Wahl liegen CDU und Grüne in einer Umfrage gleichauf. Für Hagel zählt aber nur das Ergebnis am Sonntag.
Weitere Artikel zu Kosovo Video
 
 