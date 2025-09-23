Dauerproblem bei Pforzheim Der Stillstand auf der A8 geht weiter
Staus gehören zum Verkehrsalltag, aber die Dauerbaustelle der A8 bei Pforzheim toppt alles. Jetzt verlängern sich die Arbeiten um ein weiteres Jahr.
Staus gehören zum Verkehrsalltag, aber die Dauerbaustelle der A8 bei Pforzheim toppt alles. Jetzt verlängern sich die Arbeiten um ein weiteres Jahr.
Von Stuttgart zügig nach Karlsruhe fahren, das ist seit Jahren ein schöner Autofahrertraum. Seit Jahrzehnten währt der sechsstreifige Ausbau der Strecke, aber ein Pfropfen ist unverändert verstopft, und das wird sich so bald nicht ändern. Entlang der Pforzheimer Senke, bei Planern Enzquerung genannt, herrscht auf 4,8 Kilometern Länge meist Stillstand.