Nach starken Regenfällen tritt ungeklärtes Abwasser aus einem Kanal in Stuttgart-Weilimdorf aus – und verschmutzt einen Bach. Die Feuerwehr gibt jedoch Entwarnung.

Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag nach Stuttgart-Weilimdorf ausgerückt, nachdem Abwasser in einen Bach geflossen war. Nach Angaben der Feuerwehr waren dort Abwasserkanäle aufgrund des Dauerregens überlastet. Und eine „geringe Menge verdünntes, ungeklärtes Abwasser“ sei in den Lindenbach geflossen, heißt es in dem Bericht.

Experten der Stadtentwässerung Stuttgart (SES) gaben jedoch Entwarnung: Sie überprüften das Bachwasser und kamen zur Einschätzung, dass für Bevölkerung und Umwelt „zu keinem Zeitpunkt eine Beeinträchtigung“ bestanden habe.

Abwasser tritt aus Kanal

Eine Passantin hatte gegen 16.30 Uhr gemeldet, dass in der Nähe der Holderäckerstraße ungeklärtes Abwasser aus einem Kanal in den Lindenbach geflossen war, der in die Glems mündet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Experten der SES überprüften daraufhin das Wasser.

Die Ursache der Verunreinigung sei ein offenes Kanalsystem gewesen, teilte die Feuerwehr mit, das aufgrund der anhaltenden Regenfälle aus dem Kanal getreten war. Nach Rücksprache mit dem Amt für Umweltschutz verzichtete die Feuerwehr auf weitere Maßnahmen.