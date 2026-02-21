Nach starken Regenfällen tritt ungeklärtes Abwasser aus einem Kanal in Stuttgart-Weilimdorf aus – und verschmutzt einen Bach. Die Feuerwehr gibt jedoch Entwarnung.
21.02.2026 - 21:16 Uhr
Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag nach Stuttgart-Weilimdorf ausgerückt, nachdem Abwasser in einen Bach geflossen war. Nach Angaben der Feuerwehr waren dort Abwasserkanäle aufgrund des Dauerregens überlastet. Und eine „geringe Menge verdünntes, ungeklärtes Abwasser“ sei in den Lindenbach geflossen, heißt es in dem Bericht.