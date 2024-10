Den sicheren Job in der Industrie kündigen und für die Musik leben: der Stuttgarter Dave Collide hat seinen Traum in die Tat umgesetzt. Doch wie lebt er mit der beruflichen Unsicherheit?

Lea Krug 01.10.2024 - 20:00 Uhr

Mit 17 begann er eine Ausbildung in der Industrie, später folgte eine Weiterbildung. Dave Collide, der mit bürgerlichem Namen David Jonek heißt, arbeitete jahrelang als Maschinenbautechniker in einem sicheren und gut bezahlten Job. „Aber ich habe mir schon ausgerechnet, wie lange ich noch bis zur Rente habe. Dann wurde mir klar: Ich muss etwas ändern“, erzählt der 35-Jährige. Vor einem Jahr hat er seinen klassischen Beruf an den Nagel gehängt und tourt seither als Vollzeitmusiker durch Kneipen und kleine Konzertlocations.